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Babaannesini öldürdüğü iddiasıyla hakim karşısına geçti

Adana'da, sorgulama sırasında para vermediği gerekçesiyle babaannesini boğarak öldürdüğü itiraf eden İ.C., çıktığı ilk duruşmada "Öldürmem için neden yoktu." diyerek suçlamayı kabul etmedi.

AA | 04.07.2018 - 13:25..
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Merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde yalnız yaşayan Elif Tul (83), 16 Nisan'da evinde ölü bulunmuş ve yaşlı kadının torunu gözaltına alınmıştı.

Para vermediği gerekçesiyle babaannesini boğduğu iddia edilen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu İ.C. (27), müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Babaannesini öldürdüğü iddiasıyla hakim karşısına geçti

BABANNESİNİ ÖLDÜRMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

"Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen İ.C, babaannesini öldürmediğini öne sürdü.

"ÖLDÜRMEM İÇİN NEDEN YOKTU"

Babasının vefatında sonra babaannesinin kendisini büyüttüğünü anlatan İ.C, "Öldürmem için neden yoktu. Nasıl öldüreyim? Evine en son kurban bayramında gitmiştim. Ben öldürmedim.” ifadesini kullandı.

"POLİS BASKI YAPTI"

Mahkeme başkanının “Daha önceki ifadelerinde babaanneni öldürdüğünü söylemişsin ne diyorsun?” sorusu üzerine İ.C, Emniyette polis baskısıyla suçu kabul ettiğini iddia etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Öldürülen Elif Tul’un kızı ise sanıktan şikayetçi olduğunu aktardı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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