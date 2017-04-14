Babacan Holding'den keyifli pazar günü etkinliği

Babacan Premium projesinde peşinat yüzde 5’e inerken konut alıcıları için ister 0,49’dan başlayan faiz oranları ister 240 ay vade ile konut sahibi olma fırsatı da sürüyor.

BABACAN PREMİUM OFİSİNDE KEYİFLİ BİR PAZAR

Babacan Holding, hem projelerini tanıtmak hem de ailelerle bir araya gelerek keyifli bir pazar günü geçirmek adına döner etkinliğini düzenliyor.

Babacan Premium satış ofisinde 16 Nisan Pazar 12.00-17.00 saatleri arasında herkese açık olarak gerçekleştirilecek olan etkinlik kapsamında aileler, bir yandan Babacan Holding’in etkinliğine özel sunduğu fırsatlardan yararlanırken bir yandan da eğlenceli vakit geçirebilecek.

EV SAHİBİ OLMAYI KOLAYLAŞTIRAN AVANTAJLAR BABACAN HOLDİNG'DE

Beylikdüzü E5 üzerinde, çevresinin en iddialı, en prestijli ve en kaliteli projelerinden birine imza atan Babacan Holding, ev sahibi olmayı kolaylaştıran ödeme avantajlarıyla Babacan Premium’daki satışlarına hız kesmeden devam ediyor.

Residence, tower, terrace, home office ve AVM’den oluşan karma bir proje olarak yükselen ‘Babacan Premium’, 28 bin 620 metrekare alan üzerinde inşa ediliyor. Projede farklı alan büyüklüklerine sahip 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri bulunuyor. 1.140 adet konuttan oluşan projenin residence kısmının Haziran 2018, kule bölümünün ise Aralık 2018'de teslim edilmesi planlanıyor.

İstanbul Üniversitesi ve birçok özel üniversiteye metrobüs ve diğer toplu taşıma araçlarıyla 10 dakika içinde ulaşmak mümkün. Lokasyonu ve ulaşım kolaylığıyla dikkat çeken 'Babacan Premium', E-5’e 100 metre, metrobüs durağına 100 metre ve Atatürk Havalimanı’na 15 km mesafede konumlanıyor.