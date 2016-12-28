Babacan Holding'in kampanyalı satışlarında son fırsat

Babacan Holding, dolarını bozdurup belgesiyle gelen herkese konut alımlarında yüzde 20 indirim kampanyasına devam ederken ayrıca 0.59 faiz 120 ay vade ya da 50 ay sıfır faiz avantajıyla ev sahibi olma fırsatı sunuyor.

BABACAN HOLDİNG EV SAHİBİ OLMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR

2016 yılı boyunca konut kampanyalarında ilkleri gerçekleştiren Babacan Holding’in ev sahibi olmayı kolaylaştıran kampanyalarının süresi yılsonunda doluyor.

Dolardaki yüksek artışa karşı kampanya başlatan Hükümet’e konut sektöründeki ilk desteği veren Babacan Holding, avantajlı kampanyalarına yılsonunda da devam ediyor.

KAMPANYA 31 ARALIK'TA SONA ERİYOR

Dövizini bozduran ve bunu belgeleyen herkese Babacan Yapı projelerinde yüzde 20 indirim uygulanan kampanya 31 Aralık akşamına kadar devam edecek.

Öte yandan Babacan Holding, yan 0.59 faiz 120 ay vade avantajı ya da 40 ay sıfır faiz olanağıyla da müşterilerine ödeme kolaylığı sunduğu kampanyalarına da yine 31 Aralık akşamına kadar devam edecek.

YILIN SON FIRSATI

Yılın son fırsatını yatırıma çevirmek isteyenleri satış ofisine davet eden Babacan Holding, kendi mülkiyeti olan arsalar üzerinde konut projeleri inşa ederek müşterilerinin karşısına daha ekonomik fiyatlarla çıkıyor.

EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERİN HAYALİ GERÇEK OLUYOR

Atatürk Havalimanı karşısında inşa ettiği yeni proje ‘Babacan Port Royal’ olmak üzere, Beylikdüzü E-5 üzerinde yer alan ‘Babacan Premium’ ve Beylikdüzü E-5 üzerinde yer alan ‘Babacan Palace’ projelerinde geçerli olan indirimler yatırımcılara ve ev sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor.

Babacan Holding, yeni projelerini düşük peşinat, düşük faiz oranları ve uzun vadeyle müşterilerine sunduğu için ev sahibi olmak isteyenlerin hayalini gerçekleştiriyor.