‘Babacan Port Royal’ iddialı fiyatlarla lansmana çıktı

Hayata geçirdiği lüks ve güvenli konut projeleriyle tanınan Babacan Holding, lokasyonun en iddialı, en prestijli, en kaliteli ve tüm bu ayrıcalıklara rağmen en hesaplı projesi ‘Babacan Port Royal’in lansmanı gerçekleştirildi.

Yeşilköy Atatürk Havalimanı’nın tam karşısında, E-5 yolu yakınında konumlanan ‘Babacan Port Royal’in basın lansmanı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, holding olarak inşaat sektöründeki yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

EN LÜKS VE ULAŞILABİLİR PROJE

Babacan “2015 yılı içerisinde; Esenyurt’ta geliştirdiğimiz ‘Babacan Palace’ projemizin teslimlerine bu ay başladık, teslime hazır satışlarımız devam ediyor. Yine Esenyurt, Beylikdüzü kesişme noktasında 1.140 konut ve alışveriş merkezinin bulunduğu E-5 yolu üzerinde ulaşım kolaylığı ve lokasyonuyla da dikkat çeken ‘Babacan Premium’ karma projemizi hayata geçirdik. Şimdi de Yeşilköy Atatürk Havalimanı’nın karşısında, E-5 üzerinde lokasyonun en lüks ve en ulaşılabilir projesi ‘Babacan Port Royal’i hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

"SEKTÖRÜN YAKALADIĞI İVME DEVAM EDECEK"

Sektörle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Babacan şunları söyledi: “Türkiye’nin gücüne inanıyoruz, 2016 yılının son çeyreğinden itibaren sektöre hakim olan birlik ve beraberliğin ve devletimizin bizlere vereceği desteğin devam etmesi yönünde bir beklentimiz var. Gayrimenkul sektöründe tabi ki belli dönemlerde satış ivmeleri düşebilir, ancak geçicidir. Hükümetimiz tarafından yeni yapılan düzenlemelerle birlikte, ülkemizden gayrimenkul almak isteyen yabancı yatırımcılara vatandaşlık hakkı tanınması, tapu harçları, KDV’de sağlanan indirimler, damga vergisinin kaldırılması ve konut sahibi olmayı kolaylaştıracak kampanyaların devam etmesiyle birlikte ekonominin lokomotifi olan inşaat sektörü büyümesini sürdürecektir. Daha güçlü bir Türkiye ile sektörün yakaladığı bu ivme 2017’de de artarak devam edecektir.”





Yeşilköy Atatürk Havalimanı'na en yakın lokasyonda, E-5 yolu yakınında konumlanan ‘Babacan Port Royal’in bölgenin en değerli projesi olduğuna dikkat çeken Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan, bölgede bu kalitede böyle bir fiyata başka bir projenin olmadığını belirtti.

"PROJE 5 BLOKTAN OLUŞUYOR

Babacan, “Projemiz toplam 5 blok, 802 daire ve 80 adet ticari üniteden oluşuyor. Mimari tasarımı dünyaca ünlü Portekizli Addon Grup imzası taşıyan ‘Babacan Port Royal’de stüdyo, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alıyor. Örnek daireleri DGD Desing tarafından tasarlanan ‘Babacan Port Royal’in satış ofisine gelen ziyaretçiler stüdyo ve 2+1 daire tipinde iki ayrı örnek daireyi de gezebiliyor. Projemizde yer alan dairelerimizin alan büyüklükleri 37 ile 212 metrekare arasında değişiyor” dedi.

Bölgenin en çok kazandıracak projesi Babacan Port Royal’i ekonomik fiyatlarla satışa sunduklarını anlatan Mehmet Babacan, bu sayede bunu fırsata çevirecek müşterilerin aynı zamanda bölgenin en çok kazananı olacağını vurguladı.

2019'UN SON ÇEYREĞİNDE TESLİM EDİLECEK

Teslimlerin Mart 2019’da gerçekleştirilmesi planlanan ‘Babacan Port Royal’in bin metrekarelik kapalı alanı; sosyal donatılar için ayrıldı. Projede fitness, sauna, kapalı yüzme havuzu, hamam, masaj odası, play station odası, sinema odası, dinlenme odası, oyun odası gibi zengin sosyal donatı alanları mevcut.

Yaklaşık 10 futbol sahası büyüklüğünde kamuya ait yeşil parka komşu ‘Babacan Port Royal’de ayrıca geniş yürüyüş, dinlenme, eğlenme alanları ve süs havuzları da bulunuyor.