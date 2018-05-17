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Babadağ'da hortum paraşütçüleri korkuttu

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'da çıkan hortum, bölgede yamaç paraşütü yapan sporculara heyecanlı anlar yaşattı.

İHA | 17.05.2018 - 21:10..
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Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ spor merkezinin bin 800 metre pistinde hortum oluştu. Yaklaşık 1 dakika süren hortum, Çinli aksiyon yamaç paraşütü pilotu Manson Zeng tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Güneşe doğru yükselen ve gözden kaybolan hortum korku ve heyecan içinde izledi.

Babadağ'da hortum paraşütçüleri korkuttu

"OLDUKÇA TEHLİKELİ"

Rüzgar ve termal havanın birbirine çarpması sonucu hortumun oluşarak, yukarıya doğru yükseldiğini söyleyen Çinli pilot Zeng, “Aslında bu olay oldukça tehlikeli. Videoda da görüldüğü gibi olay anında pilotlar paraşütlerinin üzerine kapanıyor. Bu hortum paraşütü alıp yukarıya fırlatabiliyor. İlk kez bu olaya şahit oldum ve oldukça heyecanlıydım.” dedi.

Babadağ'da hortum paraşütçüleri korkuttu VİDEO

"YENİ GELEN PİLOTLARI UYARIYORUZ"

Ölüdeniz’de yamaç paraşütü pilotluğu yapan Ferdi Toy ise meydana gelen hortuma paraşütçülerin “kum şeytanı” adını verdiğini, hortumun yaz aylarında Babadağ’ın bin 800 ve bin 900 metre pistlerinde görüldüğünü söyledi.

Toy, “Yerde küçük bir hortum gibi başlıyor. Bunu gördüğünüzde paraşütlerinizi hemen tutmanız ve kapatmanız gerekiyor. Alıp malzemeleri götürebiliyor. Buradaki tecrübeli pilotlar da yeni gelenlere bu uyarıları yapıyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmasının önüne geçiyoruz.” diye konuştu.

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