Babadağ'da yamaç paraşütünde rekor artış

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turiste adrenalin pompalıyor. Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

BOL ADRENALİN

Adrenalin tutkunu tatilciler, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, Babadağ'daki uçuş sayılarında yaşanan artışın sevindirici olduğunu söyledi.

"YIL SONU 150 BİNİ YAKALARIZ"

Çıralı; "Yamaç paraşütüyle Ölüdeniz'i gökyüzünde seyredebiliyorsunuz. Bunun yanında bölgede endemik bitkiler de var. Yıl sonunda 150 bini yakalayacağımızı düşünüyorum. Babadağ'ın bölge ekonomisine de büyük katkısı var. Şu anda uçuşun bedeli 500 lira. 350 lira uçuş bedeli 150 lira da fotoğraf ve görüntü ücreti. Teleferik de tamamlanınca daha da güzel olacak. Bunun da bedeli daha önceden belirlenmişti. 8,5 dolar artı KDV. Teleferikle de 1 milyon kişinin taşınması hedefleniyor." diye konuştu.



