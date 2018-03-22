taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.651
USD
3,9129
EURO
4,8354
ALTIN
167,21
PETR
69,5000

Babadan oğula geçen meslek: Çark ve 'bisküvi' ustaları

Osmanlı'nın kadim el sanatları arasında önemli yere sahip çinileri, sektörün isimsiz kahramanları olan çark ve 'bisküvi' ustaları şekillendiriyor.

AA | 22.03.2018 - 10:12..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Babadan oğula geçen meslek: Çark ve 'bisküvi' ustaları

Anadolu'da özellikle Kütahya ve Bursa'nın İznik ilçesinde yaşatılan, Osmanlı'nın kadim el sanatları arasında önemli bir yere sahip çinilere, sektörün isimsiz kahramanları olan çark ve 'bisküvi' ustaları şekil veriyor.

Sırlama, desen ve boyama yapılmadan önceki haliyle "bisküvi" olarak bilinen çininin çamuruna şekil verilip fırınlanması ayrı bir ustalık gerektiriyor.

BABADAN OĞULA GEÇEN MESLEK

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü verdiği, 2010 yılında vefat eden Kütahyalı ünlü çini ustası Sıtkı Olçar'ın isminin yaşatıldığı Çini İmalatçıları Sıtkı Olçar Sanayi Sitesi'ndeki atölyelerde ter döken çark ve 'bisküvi'ustaları, yurt içi ve yurt dışında büyük ilgi gören tabak, vazo, fincan, süs eşyası gibi ürünlerin ortaya çıkarılmasında önemli rol oynuyor.

Babadan oğula geçen meslek: Çark ve 'bisküvi' ustaları

Babasının yönlendirmesiyle 12 yaşında çini sektöründe çalışmaya başlayan 53 yaşındaki Remzi Oruç, çininin sırlanması ve süslenmesinden önceki aşamaları anlattı.

Kentteki birçok atölyede çark ustası olarak çalıştıktan sonra 2000'li yılların başında kendi atölyesini açarak 'bisküvi' imal ettiğini aktaran Oruç, "Çini işinde çalışmaya başladığım yıllarda tamamen Kütahya'da çıkan doğal topraklardan çamur hazırlanıyordu. Çini çamuru, kaolin, doğal kil, terlemez kum ve maya denilen doğal toprakların karışımıyla hazırlanıyor." diye konuştu.

Babadan oğula geçen meslek: Çark ve 'bisküvi' ustaları

"SEKTÖRÜN İSİMSİZ KAHRAMANLARIYIZ"

Oruç, çark ustası olarak yurt içi ve yurt dışında açılan birçok fuara katıldığına da değinerek, "Yurt içi ve yurt dışında raflarda, tezgahlarda, duvarlarda gördüğünüz tabak, vazo, fincan, süs eşyaları ve diğer birçok ürün, ben ve benim gibi ustaların elinden çıkıyor ama kesinlikle bizim ismimiz hiçbir yerde geçmez, yazılmaz. Biz bu sektörün isimsiz kahramanlarıyız." ifadelerini kullandı.

Baba mesleği olan çiniciliğe 13 yaşında başlayan 45 yaşındaki çark ustası Latif Dikyol da çıraklık döneminde 2 yıl kadar çiniciliğin zımpara, astar gibi birçok aşamasında çalıştığını belirtti.

Dikyol, babasının tavsiyesiyle çark ustası olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Çıraklık dönemim bittikten sonra babam, 'Seni çarka geçirelim.' dedi. Çark makinesinin başına geçtim. Burada da yaklaşık 2 yıl acemilikle beraber çini çamuruna şekil vermeye çalıştım. Zaman içerisinde elim alışmaya, daha iyi ürünler çıkarmaya başladım.

Babadan oğula geçen meslek: Çark ve 'bisküvi' ustaları

Yaklaşık 30 yıldır da bu mesleği yapmaktayım. Küçüklü büyüklü birçok çeşitteki ürünleri imal ediyorum. Vazo, fincan, kapaklı küllük, küp, şekerlik, el-hamra vazo, lale vazo, kadeh, kavanoz, küre ve daha sayamadığım birçok ürünü üretiyorum ve bu ürünlerin tamamı kalıp kullanılmadan elimle yaptığım ürünlerdir."

BİSKÜVİ NEDİR?

Kuvars, kum, kil ve silisyumdan hazırlanan çini hamuru, cam plakalar üzerine bez konularak ahşap çerçeveler içine el basıncı ile sıkıştırılıp, hamur bu haliyle nemine göre 3 gün ila bir hafta arasında kurumaya bırakılıyor.

Ahşap kalıplar (çerçeveler) içinden alınan kuru plaka elde zımpara ile gönyelenerek (istenilen boyutlara getirilerek) alt kenarları harç tutması (ıslak betona rahatça gömülmesi ve kuruyunca düşmemesi) için pahlanıyor.

(Bir parçanın keskin kenarını keserek pah durumuna getirmek, keskinliğini gidermek.) Yüzey düzeltme ve perdahı zımpara ile yapılıyor.

Babadan oğula geçen meslek: Çark ve 'bisküvi' ustaları

Hamurun karıştırılması ve elle sıkıştırılması sırasında oluşan irili ufaklı hava boşlukları, çininin don olayında görülen genleşmesini süspanse ederek, hamurun çatlamasını önlüyor.

Babadan oğula geçen meslek: Çark ve 'bisküvi' ustaları

Karışımında yüksek oranda kuvars bulunan, perdahlanan ve zımparalanan çini hamurları 900 derecede pişiriliyor ve 45 günlük süre sonunda fırınlardan boşaltılıyor. Bu fırınlanmış plakalara "bisküvi" adı veriliyor.

Ergül Tosun

[email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
37. İstanbul Film Festivali biletleri 24 Mart Cumartesi satışta
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali’nin biletleri 24 Mart Cumartesi günü satışa çıkıyor.
Doğal materyaller mandala için bir araya geldi
Hindistan kökenli dinlerde ritüel olarak farklı inançlarda ise meditasyon amacıyla çizilen semboller... Yani mandala... Bu kez çok farklı bir halde karşımızda...
İnşaat kazısında Geç Roma dönemine ait mekanlar bulundu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hastane inşaatının hafriyat çalışması sırasında Geç Roma dönemine ait olduğu düşünülen konutsal mekanlar ile mozaik kalıntıları ortaya çıkarıldı.
Dostlar O’nu hatırladı: Âşık Veysel CRR’ de anıldı
Ünlü halk ozanı Âşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 45. yılında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen bir konserle anıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de Kimar ve Berad düştü

Afrin'de Kimar ve Berad düştü

59
Kosova ve Karadağ sınırları yeniden belirlenecek

Kosova ve Karadağ sınırları yeniden belirlenecek

27
NASA dünyaya gelen asteroit için nükleer silah düşünüyor

NASA dünyaya gelen asteroit için nükleer silah düşünüyor

103
Alabama eyaleti idamda gaz odası kullanacak

Alabama eyaleti idamda gaz odası kullanacak

40
Murat Boz'un şarkısı çalıntı çıktı

Murat Boz'un şarkısı çalıntı çıktı

24
İnternete RTÜK denetimi geliyor

İnternete RTÜK denetimi geliyor

35
İranlı turistler nevruzu Palandöken'de kutladı

İranlı turistler nevruzu Palandöken'de kutladı

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM