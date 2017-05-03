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Babalar buluştu

Sinema klasikleri arasında gösterilen 'Godfather' (Baba) ve 'Godfather 2' (Baba 2) oyuncuları ile yönetmeni; 45 yıl sonra yeniden buluştu.

03.05.2017 - 09:17
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Al Pacino, Diane Keaton, Robert De Niro, James Caan, Talia Shire ve Robert Duvall ile yönetmen Francis Ford Coppola; festival kapsamında düzenlenen ribeca Film Festivali söyleşisinde seyircilerin sorularını yanıtladı.

Babalar buluştu

Filmin yönetmeni Francis Ford Coppola, "Bugün 'Godfather' yapılabilir miydi?" sorusuna, "Hayır" yanıtını verdikten sonra sözlerine şöyle devam etti: "Yapılabilirdi belki ama film stüdyolarının projeyi reddetmesini önlemek için büyük bir çaba sarf etmek gerekirdi." İlk 'Godfather' filminin 6.5 milyon dolara mal olduğunu belirten Coppola, bugün bunun 38 milyon dolara karşılık geldiğini söyledi. 'Godfather 2'nin ise 11-12 milyon dolarlık bir bütçeyle çekildiğini, bu rakamın da bugün 64 ila 70 milyon dolara karşılık geleceğini açıkladı.

Babalar buluştu

ALTI DALDA OSCAR ALDI

Serinin ilk filmi; En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu (Marlon Brando) ve En İyi Uyarlama Senaryo (Francis Ford Coppola, Mario Puzo) dallarında Oscar kazandı.

Filmin ikincisi, 1974 yılında gösterime girdi. Kadroya ikinci filmde dahil olan Robert De Niro, 'Vito Corleone' rolüyle En İyi Oyuncu Oscar'ına layık görüldü.

'Godfather 2", Oscar alan ilk devam filmi unvanıyla birlikte; En İyi Film, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Sanat Yönetmenliği ve En İyi Film Müziği olmak üzere altı dalda Oscar aldı.

Filmde, Sicilya'dan göç eden Corleone Ailesi'nin Amerika'da yerleşme çabalarını sürdürürken, kendilerine kaba kuvvet kullanmaya kalkan birtakım kimliği belirsiz kişilere karşı giriştikleri mücadele anlatılıyor.

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