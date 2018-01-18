Çengelköy İlköğretim Okulu yeni bir programa start verdi. Bu kapsamda okula yeni başlayan öğrencilerin eğitim hayatında adaptasyonu aile içi eğitimin artması ve kuvvetlenmesi amacıyla bir eğitim semineri düzenledi.

BAŞARIYI ARTIRIYOR

Bu seminer ilk mezunlarını verdi. Babalar sertifikalarını aldı. 10 haftalık programın sonunda çocukların okuldaki başarısının artırılması ve baba- çocuk arasındaki diyalogun güçlendirilmesi hedefleniyor.

GELİŞİME KATKI SAĞLIYOR

Psikolojik danışman eşliğinde yürütülen çalışma, çocukla iletişim; sosyal ve bedensel gelişime de katkı sağlıyor.

Babalar çocuklarından önce karnelerini aldı VİDEO

"DÜŞÜNMEYE BAŞLADI"

Babalara destek ise eşlerinden geldi. Seminere eşiyle birlikte katılan bir anne, "Bazı şeyleri biliyordu, ama farkındalığı arttı. Biraz havada kalıyordu. Bu eğitimle birlikte biraz daha oturdu. Aslında daha çok düşünmeye başladı. Uygulamaya geçeceğini düşünüyorum." dedi.