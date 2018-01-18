taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.593
USD
3,8077
EURO
4,6510
ALTIN
162,61
PETR
69,3500

Babalar çocuklarından önce karnelerini aldı

Çengelköy İlköğretim Okulu tarafından düzenlenen ve 10 hafta süren 'babalık eğitim programı' ile babalar sertifikalarına kavuştu.

Haber Merkezi | 18.01.2018 - 09:24..
  1. Haberler
  2. Gündem

Çengelköy İlköğretim Okulu yeni bir programa start verdi. Bu kapsamda okula yeni başlayan öğrencilerin eğitim hayatında adaptasyonu aile içi eğitimin artması ve kuvvetlenmesi amacıyla bir eğitim semineri düzenledi.

BAŞARIYI ARTIRIYOR

Bu seminer ilk mezunlarını verdi. Babalar sertifikalarını aldı. 10 haftalık programın sonunda çocukların okuldaki başarısının artırılması ve baba- çocuk arasındaki diyalogun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Babalar çocuklarından önce karnelerini aldı

GELİŞİME KATKI SAĞLIYOR

Psikolojik danışman eşliğinde yürütülen çalışma, çocukla iletişim; sosyal ve bedensel gelişime de katkı sağlıyor.

Babalar çocuklarından önce karnelerini aldı VİDEO

"DÜŞÜNMEYE BAŞLADI"

Babalara destek ise eşlerinden geldi. Seminere eşiyle birlikte katılan bir anne, "Bazı şeyleri biliyordu, ama farkındalığı arttı. Biraz havada kalıyordu. Bu eğitimle birlikte biraz daha oturdu. Aslında daha çok düşünmeye başladı. Uygulamaya geçeceğini düşünüyorum." dedi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

Yunan hücum botu Türk Sahil Güvenlik Botu'na çarptı

119
ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak

ABD Suriye'de sınır gücü kurmayacak

369
Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı

Yılmaz Özdil'den Ümit Kocasakal'a destek yazısı

96
Temel Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu

Temel Karamollaoğlu'na Abdullah Gül'ün adaylığı soruldu

160
Türkiye düşmanları Erdoğan karşıtı haberde buluştu

Türkiye düşmanları Erdoğan karşıtı haberde buluştu

53
Murat Boz'un gençlik fotoğrafı

Murat Boz'un gençlik fotoğrafı

22
Mehmetçik Afrin operasyonu için hazır

Mehmetçik Afrin operasyonu için hazır

123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM