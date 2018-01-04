taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.933
USD
3,7574
EURO
4,5361
ALTIN
158,69
PETR
67,8200

Babaları tarafından öldürülen 2 kardeş defnedildi

İstanbul Maltepe'de, babaları tarafından öldürülen 3 yaşındaki Elif Mina ile 2 yaşındaki Miray Hira toprağa verilirken, acılı anne cenaze namazından önce çocuklarının boynuna astığı emziklerini öptü.

İHA | 04.01.2018 - 15:11..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İstanbul Maltepe'de, babaları tarafından öldürülen 3 yaşındaki Elif Mina ile 2 yaşındaki Miray Hira’nın cenaze namazları Sancaktepe Hazret-i Ali Camii’nde öğle namazına müteakip kılındı.

Kızlarının tabutunu taşıyan Dilek Yardım, gözyaşlarına boğuldu. Kimsenin kendilerine yardım etmediğini, seslerini duymadığını söyleyen Anne Dilek Yardım, babası Hasan Yardım’a isyan etti.

Babaları tarafından öldürülen 2 kardeş defnedildi

EMZİKLERİNİ ÖPTÜ

Kızlarının naaşının yanından bir an olsun ayrılmayan Dilek Yardım, iki yavrusunun cenaze namazını kıldı. Anne, namazdan önce boynuna taktığı iki tane bebek emziğini öpmesi dikkat çekti.

Babaları tarafından öldürülen 2 kardeş defnedildi

2 YAŞINDAKİ KIZINI KUCAĞINA ALDI

Elif Mina’nın tabutu cenaze aracına koyulurken Miray Hira’yı annesi Dilek yardım kucağına alarak araca bindi. Cenaze namazı kılınan Elif Mina ile Miray Hira naaşları Yenidoğan mezarlığına defnedildi.

İlginizi Çekebilir
Yunusları tüfekle vuran caniler aranıyor
Muğla’nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde 3 gün arayla tüfekle vurularak öldürülmüş iki yunus balığının kıyıya vurması tepki topladı.
Atatürk’e çiçek veren kızın heykelindeki kömürler çalındı
Zonguldak’ta Atatürk’e çiçek veren kızın heykelindeki taşkömürleri kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Kömürler se dekoratif amaçla kullanılıyordu.
Suriyeli sevgilisiyle kocasını öldüren kadın tutuklandı
Serik ilçesinde 10 gün önce evinde ölü bulunan 78 yaşındaki kişinin, 39 yaşındaki eşi ve eşinin Suriye uyruklu sevgilisi tarafından boğularak öldürüldüğü belirlendi.
Adana'da istinat duvarı araçların üzerine çöktü
Kentte yoğun yağışın etkisiyle bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki kapalı kasa bir kamyonet ile 3 otomobilde hasar oluştu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
RTÜK'ten TV8'e çocuk istismarı cezası 1 milyon lira

RTÜK'ten TV8'e çocuk istismarı cezası 1 milyon lira

307
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de seçimler için söz aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de seçimler için söz aldı

162
Savcı vekilinden Atilla ve Zarrab hakkında açıklama

Savcı vekilinden Atilla ve Zarrab hakkında açıklama

153
Cenk Tosun Everton'da

Cenk Tosun Everton'da

91
CHP: İran'ın yanındayız

CHP: İran'ın yanındayız

147
Tahran'ın Zengin Çocukları'ndan Atatürk paylaşımı

Tahran'ın Zengin Çocukları'ndan Atatürk paylaşımı

153
Mehmet Şimşek: Cenk ve Beşiktaş'ı tebrik ederim

Mehmet Şimşek: Cenk ve Beşiktaş'ı tebrik ederim

99
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM