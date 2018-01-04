Babaları tarafından öldürülen 2 kardeş defnedildi

İstanbul Maltepe'de, babaları tarafından öldürülen 3 yaşındaki Elif Mina ile 2 yaşındaki Miray Hira’nın cenaze namazları Sancaktepe Hazret-i Ali Camii’nde öğle namazına müteakip kılındı.

Kızlarının tabutunu taşıyan Dilek Yardım, gözyaşlarına boğuldu. Kimsenin kendilerine yardım etmediğini, seslerini duymadığını söyleyen Anne Dilek Yardım, babası Hasan Yardım’a isyan etti.

EMZİKLERİNİ ÖPTÜ

Kızlarının naaşının yanından bir an olsun ayrılmayan Dilek Yardım, iki yavrusunun cenaze namazını kıldı. Anne, namazdan önce boynuna taktığı iki tane bebek emziğini öpmesi dikkat çekti.

2 YAŞINDAKİ KIZINI KUCAĞINA ALDI

Elif Mina’nın tabutu cenaze aracına koyulurken Miray Hira’yı annesi Dilek yardım kucağına alarak araca bindi. Cenaze namazı kılınan Elif Mina ile Miray Hira naaşları Yenidoğan mezarlığına defnedildi.