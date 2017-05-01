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Babalarını ararken kardeş çıktılar

İngiltere'de tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen Georgia ve Jack, biyolojik babalarını ararken, kardeş olduklarını öğrendi.

01.05.2017 - 09:35
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İngiltere’nin Liverpool kentinde yaşayan ve tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen Georgia Bond (19) ve Jack Bowman (26) isimli iki yakın arkadaş biyolojik babalarının peşine düştü.

The Sun'ın haberine göre ilk olarak Jack, genetik paylaşımlarını İngiliz İnsan Dölleme ve Embriyo Kurumu (The Human Fertilisation and Embryo Authority) ile paylaştı.

ŞAKA GERÇEK OLDU

1998 doğumlu bir kız kardeşi olduğunu öğrenen Jack, “Belki bir bağımız vardır” diyerek arkadaşı Georgia’nın da kuruma başvurmasını sağladı. İki arkadaş gelen cevapla şaşkına döndü.

Babalarını ararken kardeş çıktılar

Gençler, aynı donörün spermleri sayesinde anne karnına düşmüştü. Olayı Facebook ve Twitter üzerinden duyuran kardeşler, “Biz her zaman çok iyi anlaştığımız için ‘Acaba kardeş miyiz?’ şakasını yapardık. Şimdi gerçek oldu” diye yazdı.

Babalarını ararken kardeş çıktılar

Paylaşım yalnızca Twitter’da 17 bin kez tekrar paylaşıldı. İkili her ne kadar, Twitter üzerindeki kullanıcılar tarafından “Ya arkadaştan öte bir ilişkiniz olsaydı, o zaman ne olurdu?” sorusuyla sıkılmış olsalar da sevinçlerine gölge düşürmediler. İngiltere’de yaklaşık 20 yıldır, 400 bin bebek sperm donörleriyle doğuyor.

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