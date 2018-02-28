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Babalık yapmayan öz babaya tazminat davası

İzmir'de bir adam, babalığı benimsemediği için dava açtığı öz babasından tazminat alacak.

Haber Merkezi | 28.02.2018 - 07:43..
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İzmir'de 6 yıl önce ölüm döşeğindeki babası sandığı Mustafa B'nin itirafı üzerine gerçek babasının Cihat Kolca olduğunu öğrenen Çağlar Kolca, Cihat Kolca'ya babalık davası açtı.

Çağlar'ın annesi Canan B, 1976 yılında ağabeyinin samimi arkadaşı Cihat Kolca ile ilişkiye girmesi sonucu hamile kalmış ancak Cihat Kolca, Canan B. ile evlenmemiş ve çocuğu sahiplenmemişti.

Babalık yapmayan öz babaya tazminat davası

Yeniasır'da yer alan habere göre, DNA sonuçlarında Çağlar Kolca'nın biyolojik babasının Cihat Kolca olduğunun ortaya çıkması üzerine dava Çağlar Kolca tarafından dava açıldı.

BABALIĞI BENİMSEMEME DAVASI

Babalığı benimsememediği gerekçesiyle açılan davada Cihat Kolca'nın Çağlar Kolca'ya 75 bin TL'lik tazminat ödemesine karar verildi.

Mahkeme sürecinde 13 gayrimenkulünü elden çıkararak tazminat ödememeye çalıştığı iddia edilen Cihat Kolca'nın üst mahkemeye taşıdığı itiraza rağmen yargıtay faiziyle birlikte tazminat ve DNA masraflarını ödemesinin yerinde olduğuna karar verdi.

Babalık yapmayan öz babaya tazminat davasıCihat Kolca, Canan ve Mustafa B'nin düğün fotoğrafında bile var...

BABALIĞI BENİMSEMEME KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI

Çağlar Kolca'nın avukatı Varol Turbay, "Yargıtay, babalığı benimsememenin kişilik haklarına saldırı oluşturduğu hüküm altına alarak emsal bir Çağlar Kolca karar verdi" dedi.

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