Babanın çocuklarla imtihanı

İzmit'te ailesiyle birlikte alışveriş merkezine giden Bahadır Ozan isimli bir baba, eşi alışveriş yaparken iki kız çocuğu ile ilgilendi. Bu sırada çocuklar alışveriş merkezinin zemin katındaki meydanda koşuşturmaya başladı.
ÇOCUKLAR YERE YATINCA KALDIRMAYA ÇALIŞTI
Çocuklar yere yatınca Bahadır Ozan çocukları kaldırmaya başladı. Bahadır Ozan çocuklarının arasında koşuştururken, çocukların babalarının ayağa kaldırdıktan sonra yeniden yere yatmaları tebessümle izlenildi. Arkadaşları, Bahadır Ozan'ın çocuklarının arasında koşuştururken çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı: