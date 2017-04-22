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Babanın çocuklarla imtihanı

Kocaeli'de bir alışveriş merkezinde bir babanın yere yatan çocuklarını kaldırma çabaları tebessümle izlenildi.

22.04.2017 - 15:06
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baba

İzmit'te ailesiyle birlikte alışveriş merkezine giden Bahadır Ozan isimli bir baba, eşi alışveriş yaparken iki kız çocuğu ile ilgilendi. Bu sırada çocuklar alışveriş merkezinin zemin katındaki meydanda koşuşturmaya başladı.

ÇOCUKLAR YERE YATINCA KALDIRMAYA ÇALIŞTI

Çocuklar yere yatınca Bahadır Ozan çocukları kaldırmaya başladı. Bahadır Ozan çocuklarının arasında koşuştururken, çocukların babalarının ayağa kaldırdıktan sonra yeniden yere yatmaları tebessümle izlenildi. Arkadaşları, Bahadır Ozan'ın çocuklarının arasında koşuştururken çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı:

Babanın çocuklarla imtihanı VİDEO

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