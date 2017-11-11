Derik ilçesinde geçen yıl 10 Kasım'da düzenlenen terör saldırısında görevi başındayken şehit edilen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, oğlunun 35 yıllık yaşamını anlattı.



Safitürk, bir yıldır evlat acısı yaşadığını ve acısının hala tazeliğini koruduğunu söyledi.

"BENİ EN İYİ YAŞAYANLAR BİLİR"

Kendisini en iyi evlat acısı yaşayanların anlayabileceğini belirten Safitürk, "Bir acının üstünden zaman geçtikçe unutulur derler ama evlat acısı unutulmuyor daha da çoğalıyor, azalmıyor. Bunu bilesiniz, bunu yaşayanlar iyi bilir." dedi.



Evde sofraya oturduğunda bile kitabı elinden bırakmayan Muhammed Fatih Safitürk'ün okumayı sevdiğini ve hiç boş zaman geçirmediğini dile getiren baba Safitürk, oğlunun kadrosunun Aydın'da başladığını ve Karasu Kaymakamlığı'nda staj yaptığını hatırlattı.



Babası, şehit Kaymakam Safitürk'ü anlattı

"TERÖRİSTLER SÜREKLİ TEHDİT EDİYORDU"

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesine kaymakam olarak atanıp, orada iki yılını doldurduktan sonra Bingöl'ün Kiğı ilçesine gittiğini dile getiren Safitürk, Kiğı'dan sonra ise şehit olduğu Mardin'in Derik ilçesine atandığını hatırlattı.



Oradaki durumunun kendilerini çok üzdüğünü ama ellerinden bir şey gelmediğini vurgulayan Safitürk, şunları kaydetti:



"Kendisi hiç de şikayetçi değildi. Teröristlere karşı çok mücadele verdiler, çok büyük çatışmalar oldu. Sık sık terör olayları olduğu için telefonla arıyordum daha sonra bana 'Baba beni arama. Teröristlerde benim numaram var, ağız dolusu tehditler alıyorum.' dedi. 'Seni öldüreceğiz, ilk öldüreceğimiz adam sensin.' gibi şeyler söylüyorlarmış. 'Oğlum tehlikeli değil mi?' diye sorduğumda, 'Baba Allah'ın takdiri değişmez. Biz ne kadar kaçsak, gitsek de görevimize bakalım.' dedi. Birisinin ateş ettiğini ve onu bulamadıklarını söyledi telefonda, daha sonraki telefonlarda teröristleri temizlediklerini söyledi. Ben sabredemedim yanına gittim. Çarşılar, şehrin içi, kuyular açılmış, kanallar açılmış. Çatışma yerlerini gösterdi bana. Evin duvarını delip namluyu oradan çıkartıp gördüğü güvenlik görevlisine ateş eden teröristin yerini gösterdi. Oraları gezip gördük en son gittiğim de oydu. Daha sonra da ağabeyi gitti yanına."





TUTUKLU MÜDÜRDEN 19 SAYFALIK MEKTUP

Asım Safitürk, oğlunun şehit edilmesine ilişkin davanın duruşmalarını takip ettiğini ve beşinci duruşmanın bu ayın 20'sinde görüleceğini belirterek, ondan fazla sanık bulunduğunu, dördüncü duruşmada üçünün serbest bırakıldığını ifade etti.



Duruşmada mahkeme reisi ve tutuklu sanıklarla konuşmasını anlatan Safitürk, şunları söyledi:



"Hakime 'Hakim bey, bu davanın en ağır bedelini ben ödedim, unutmayın arkanızda 'Adalet mülkün temelidir.' yazıyor. O yazıdan ayrılmayacağınıza inanmak istiyorum. Bu davanın en ağır bedelini ben ödedim ama en ağır sorumluluk da sizdedir. Bağımsız bir şekilde bu davanın hakkını vereceğinizi düşünüyorum, inanmak istiyorum.' dedim. Dava devam ediyor. En yakınında Yazı İşleri Müdürü vardı, oğlumun cenazesine geldi, evimize geldi Cumhurbaşkanımızla beraber evde oturduk. Bana cezaevinden 19 sayfalık mektup yazdı. 'Baba' diye başlayan mektubunda özetle 'Ben 20 kaymakamla çalıştım 15'inden ödül aldım, biri de oğlunuzdandı.' yazmış. Kameralı sistemde katıldığı duruşmada ona 'Bana 19 sayfa mektup yazdın, yeryüzünde sen gibi vahşi mahluk yoktur, bu cemaatin huzurunda ancak bu kadar söyleyebiliyorum, sen insan olsaydın adam gibi benim çocuğumun yanında dik dururdun, sen de şehit olurdun, kahraman olurdun. Yazıklar olsun sana. Buraları kirletme boynuna taş bağla Atlas Okyanusu'na at kendini. Bir maaş kaymakamlıktan alıyordun, bir maaş da belediyeden verdi sana çocuğum. Senin gibi adam ölür, öldürülürdü de çocuğuma zeval getirtmezdi. Yazıklar olsun.' dedim."



Safitürk, üzüntülerinin devam ettiğini ancak Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de şehitlerin mertebesini peygamberlerden sonra ilk sıraya koyduğunu ve bunun yüreklerine su serptiğini aktardı.



Şehit yakınlarının üzülmemesi gerektiğini ifade eden Safitürk, şehit ailelerinin sık sık hatırlanması gerektiğini belirtti.