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Babası tarafından boyu uzun diye evden konulan kız geri döndü

Serap Demir, hem 2 metrelik boyu hem de çift cinsiyetlilik olarak bilinen hermafrodit hastalığı nedeniyle evden kovulmuştu.

İHA | 10.10.2018 - 11:25..
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Erzurum’da doğup büyüyen Serap Demir'in, yaşı ilerledikçe boyu sürekli uzamaya başladı.

24 yaşına geldiğinde boyu 2 metreye ulaşan Demir, üvey babası tarafından boyunun çok uzun olduğu ve hastalığının ilerlediği gerekçesiyle evden kovuldu.

ANNESİ DAYANAMADI

Öz babasının cezaevinde olması nedeniyle sokakta kalan genç kız, bazı geceleri ise hastanede kalıyordu. Bu durumu kaldıramayan anne Yadigar Demir, eşinden ayrılarak kızını yanına aldı.

"ÇOCUĞUMU İSTEMİYOR DİYE KOCAMDAN AYRILDIM"

Anne Yadigar Demir, kızının en büyük hayalinin tedavi olması olduğunu ifade ederek, “Tedavi olmasını istiyorum. Doktora götürdük çaresi İstanbul, Ankara’da. Kızımla alay ediyorlar. İnsanlar üstüne gülüyor. Bir kızım daha var o da aynı hastalıkta. Kızımın tedavi olmasını istiyorum. Maddi ve manevi destek istiyorum. Üvey babası ile geçinemiyorlar. Ben de çocuğum için kocamdan ayrıldım. Çocuğumla dalga geçiyordu. Çocuğumu yanıma aldım. İstanbul’a gidecek. Tedavi olacak inşallah. En büyük mutluluk bu” şeklinde konuştu.

Boyu uzun diye evden kovulan kız hastanede kalıyor ViDEO

Babası tarafından boyu uzun diye evden konulan kız geri döndü

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