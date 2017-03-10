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Babası tarafından kaçırılan Emma'yı Türkiye kurtardı

Dışişleri Bakanlığı, babası tarafından kaçırılarak Halep'e götürülen kızı ülkesine gitmek üzere Türkiye'den ayrıldığını duyurdu.

10.03.2017 - 22:32
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sd

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2011 yılında Suriye uyruklu babası tarafından kaçırılarak Halep’e götürülen İtalyan vatandaşı Houda Emma Kharat'ın, Bakanlığın girişimleri ve ilgili makamların işbirliği neticesinde dün Suriye’den Türkiye'ye getirildiği belirtildi.

"İTALYAN MAKAMLARIYLA İŞ BİRLİĞİ"

Emma Kharat'ın bugün İtalya’ya gitmek üzere Türkiye'den ayrıldığının kaydedildiği açıklamada, "İlgili makamlarımız, geçtiğimiz yıllarda ülkemizde yakalanan olayın failinin İtalya’ya sınır dışı edilmesi de dahil olmak üzere, konuyu İtalyan makamlarıyla yakın bir iş birliği halinde takip etmiş, 7 yaşındaki Emma’nın annesiyle bir araya gelebilmesi için gerekli adımları insani mülahazaları göz önünde bulundurarak atmıştır." ifadesi kullanıldı.

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