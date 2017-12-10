taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.921
USD
3,8368
EURO
4,5153
ALTIN
154,02
PETR
63,3100

Babası tarafından rehin alınan minik kız kurtarıldı

Gaziantep'te babası tarafından rehin alınan 3 yaşındaki kız, polislerin düzenlediği operasyonla kurtarıldı.

AA | 10.12.2017 - 22:08..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

dq

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde eşi Ö.B ile tartışan Z.B, 3 yaşındaki kızını rehin aldı. Polis ekiplerinin 2 saatlik ikna çalışmaları ardından, minik kız operasyonla kurtarıldı.

Polis ekipleri ile bir psikolog Z.B'yi ikna etmeye çalıştı. Zaman zaman pencereye çıkan Z.B, aşağıya çeşitli eşyalar attı.

İKNA ÇABALARI SONRASI OPERASYON

Yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sonuçsuz kalınca, polis ekipleri eve operasyon düzenledi.

Binanın bahçe girişindeki demir korkulukları aşan polisler, merdivenle üçüncü kattaki evin balkonuna ulaştı.

Bu sırada balkonda bulunan Z.B, polis ekiplerine odun parçaları attı. Rehin aldığı kızı S.B ise pencereden babasına "yapma" diye seslendi.

Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen Z.B, gözaltına alındı.

APARTMANDA BAYILAN ÇOCUKLAR OLDU

Durumunun iyi olduğu gözlenen S.B ile olaydan korkarak fenalaşan apartmandaki 3 çocuk, sağlık kontrolü için 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine götürüldü.

Ö.B, gazetecilere, eşi ile zaman zaman tartıştıklarını, kendilerini odaya kilitlediğini söyledi.

İlginizi Çekebilir
Yaralılara yardım etmek isterken kazada hayatını kaybetti
Manisa'da otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü yaralılara yardım etmek isterken hayatını kaybetti.
Kadıköy'de çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Kadıköy'de bir gecekonduda çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
Uşak'ta 2 haftadır kayıp olan kişinin cesedi bulundu
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde 2 haftadır kayıp olan 61 yaşındaki Şaban Çakar'ın cesedi dağlık alanda bulundu.
İntihar için çıktı, elektrik akımına kapıldı
Kocaeli Gebze'de intihar etmek için elektrik direğine çıkan bir kişi akıma kapılarak yere düştü. Ağır yaralan kişinin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Galatasaray tribününde Beşiktaş forması tepkisi

Galatasaray tribününde Beşiktaş forması tepkisi

281
Topkapı Sarayı'nın işletmesi Sicpa'ya mı veriliyor

Topkapı Sarayı'nın işletmesi Sicpa'ya mı veriliyor

352
Firari FETÖ'cü Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti

Firari FETÖ'cü Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti

387
Kuzey Kore lideri Kim'den İsrail ve Trump'a ağır sözler

Kuzey Kore lideri Kim'den İsrail ve Trump'a ağır sözler

631
Suudi Prens Mahmud Abbas'ı ikna etmeye çalışıyor

Suudi Prens Mahmud Abbas'ı ikna etmeye çalışıyor

174
Erdoğan: Trump'ın kararının arkasında Evangelistler var

Erdoğan: Trump'ın kararının arkasında Evangelistler var

170
Galatasaraylı futbolculardan Kudüs tepkisi

Galatasaraylı futbolculardan Kudüs tepkisi

69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM