Babası tarafından rehin alınan minik kız kurtarıldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde eşi Ö.B ile tartışan Z.B, 3 yaşındaki kızını rehin aldı. Polis ekiplerinin 2 saatlik ikna çalışmaları ardından, minik kız operasyonla kurtarıldı.
Polis ekipleri ile bir psikolog Z.B'yi ikna etmeye çalıştı. Zaman zaman pencereye çıkan Z.B, aşağıya çeşitli eşyalar attı.
İKNA ÇABALARI SONRASI OPERASYON
Yaklaşık 2 saat süren ikna çabaları sonuçsuz kalınca, polis ekipleri eve operasyon düzenledi.
Binanın bahçe girişindeki demir korkulukları aşan polisler, merdivenle üçüncü kattaki evin balkonuna ulaştı.
Bu sırada balkonda bulunan Z.B, polis ekiplerine odun parçaları attı. Rehin aldığı kızı S.B ise pencereden babasına "yapma" diye seslendi.
Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen Z.B, gözaltına alındı.
APARTMANDA BAYILAN ÇOCUKLAR OLDU
Durumunun iyi olduğu gözlenen S.B ile olaydan korkarak fenalaşan apartmandaki 3 çocuk, sağlık kontrolü için 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine götürüldü.
Ö.B, gazetecilere, eşi ile zaman zaman tartıştıklarını, kendilerini odaya kilitlediğini söyledi.