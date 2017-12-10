Babası tarafından rehin alınan minik kız kurtarıldı

Açlıktan ölmek üzere olan kutup ayısının son anları

Tel Aviv'de On binler Netanyahu'yu protesto etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ta 1999 yılında doğan ve Recep, Tayyip, Erdoğan adları konulan üçüzleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı adaşı olan üçüzleri ziyaret etti

Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Nazlı Çelik ödülünü şehitlere adadı, Fatih Portakal ise çalışma arkadaşları için aldı.

1 Galatasaray tribününde Beşiktaş forması tepkisi Galatasaray-Akhisarspor karşılaşmasında Beşiktaşlı ve Galatasaraylı bir çiftin çocuklarıyla yaşadığı maç keyfine gölge düştü.

2 Topkapı Sarayı'nın işletmesi Sicpa'ya mı veriliyor Sicpa'nın Kültür Bakanlığının kontrolünde olan ve içerisinde kutsal emanetlerin de bulunduğu müzelerin işletmesini devraldığı iddia edildi.

3 Firari FETÖ'cü Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti Sosyal paylaşım sitelerinde Türkiye aleyhine kara propaganda yapan firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt, bu kez de Kudüs kararını protesto eden Türk halkını şikayet etti.

4 Kuzey Kore lideri Kim'den İsrail ve Trump'a ağır sözler Kim Jong-un, ABD Başkanı Trump'a bunak derken, "İsrail diye bir devlet mi var" sözleriyle Kudüs kararına tepki gösterdi.

5 Suudi Prens Mahmud Abbas'ı ikna etmeye çalışıyor Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin arkasında Suudi Arabistan'ın desteği olduğu, Suudi Prensin ise Mahmud Abbas'ı ikna çalışmaları yaptığı ortaya çıktı.

6 Erdoğan: Trump'ın kararının arkasında Evangelistler var Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Kudüs kararının provokasyon olduğunu söyleyerek, bu kararın arkasında 'evangelistler'in olduğunu söyledi.