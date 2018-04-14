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Babasından kalan sandıkla 30 yıldır ayakkabı boyuyor

Ordu Fatsa'da "Cilalı" lakabıyla bilinen Ahmet Yatkan, babasının aldığı boya sandığıyla 30 yıldır aynı yerde ayakkabı boyacılığı yapıyor.

İHA | 14.04.2018 - 16:29..
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Mesleğini severek yaptığını belirten Yatkan, “Müşteriye kendimi sevdirmeye özen gösteriyorum. Bütün her şeyim bu sandık, başka gelirim yok" dedi.

"GÜNLÜK 20-25 LİRA KAZANIYORUM"

Yıllardır Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hacı Hulusi Baba Caddesi’nde bir esnafın iş yeri önünde ayakkabı boyacılığı yapan Ahmet Yatkan, “En büyük hayalim çocuklarımızın okullarını bitirerek iyi bir işe yerleşmesidir. Ben okumadım ve gerçekten 30 yıldır bu işi sıkıntılı bir şekilde devam ettirdim. Hayat beni çok yordu. Gece gündüz, sıcak soğuk demeden burada ekmek mücadelemizi veriyoruz. Babam okulu bıraktığımda bana bir sandık almıştı ve ben de onun yadigarı olarak sandığı saklıyorum. Günlük 20 ile 25 lira arasında para kazanıyorum. Ailemi geçindirmek için bu işi yapmaya mecburum. Çalışmak ayıp değil, işimi severek yapıyorum ama çocuklarım okula gittiği için maddi sıkıntılarım var. Çocuklarımın iyi eğitim alması için elimden geleni yapmama rağmen yine de olmuyor. Esnaf ağabeylerimiz bana çok yardımcı oluyor ve her zaman ayakkabı boyatıyor. Ben de bu şekilde para kazanıyorum” diye konuştu.

Babasından kalan sandıkla 30 yıldır ayakkabı boyuyor



Babasından kalan sandıkla 30 yıldır ayakkabı boyuyor

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