Babasını katil eden iftiracı kıza tutuklama

Dereye düşen aracından hiçbir şey olmamış gibi çıktı

Osmanlı bir cihan devleti olacak - Mehmed Bir Cihan Fatihi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bozkurt işareti yapmasının kendiliğinden gelişen bir olay olduğunu söyledi.

AK Parti ve MHP ittifak olduğu için birlikte değerlendirilmeye başlandı. İşte son rakamlar...

ORC'den bu pazar genel seçim olsa anketi

Adana'da babasının öldürdüğü Muhammet Reşit Yıldırım’ın kendisine tecavüz etmediğini itiraf eden 15 yaşındaki F.N.B. Hatay’dan getirilip ‘iftira’ suçundan tutuklandı.

1 Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük Gazeteci Şirin Payzın, Boğaziçili öğrencilerin Afrin şehitleri için lokum dağıtılmasına tepkisini 'özgürlük' olarak değerlendirdi.

2 Bitcoin ticareti yapan imamlar görevden alındı Zonguldak'ta sanal para birimi Bitcoin'in ticaretini yaptıkları iddia edilen 2 imam görevden alındı.

3 93 yaşında kendini asarak intihar etti Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Hüseyin Demirbaş, bilinmeyen bir nedenle kendini asarak yaşamına son verdi.

4 Facebook CEO'su Zuckerberg ABD Senatosu'nda ifade verecek ABD Senatosu Ticaret Komitesi'nin davet gönderdiği Mark Zuckerberg, kongre duruşmasında ifade vermeye karar verdi.

5 Meclis'te CHP'nin eşek heykeli tartışıldı CHP'li Ömer Fethi Gürer, AK Parti'nin eşek heykelinin yapımına karşı çıktığını bunun yanlış olduğunu savundu.

6 Suudi Arabistan, Amerikan güreşlerine ev sahibi olacak Suudi Arabistan'ın ilk defa Amerikan Güreşi Federasyonu (WWE) tarafından organize edilecek bir müsabakaya ev sahipliği yapacağı açıklandı.