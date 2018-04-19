Babasını kaybettiği kaza yerine giderken yaralandı

Eskişehir'de, kontak anahtarı üzerinde bırakılan otobüsü kaçırıp daha sonra park edip uyurken yakalanan zihinsel engelli Tayfur S.'nin, daha önce de Bursa'da otobüs kaçırdığı anlaşıldı.

Sakarya'da traktörün devrilmesi sonucu ölen babasının acı haberini alan oğlu, olay yerine gelmek için kullandığı aracın devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta 5 katlı bir binada çıkan yangında 12 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, merdivenli araç ile mahsur kalanları zarar görmeden kurtarmayı başardı.

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Kocaeli'de atık tesisinde yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir atık bertaraf ve geri kazanım tesisinin açık alanında çıkan yangın hasara neden oldu.