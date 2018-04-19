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Babasını kaybettiği kaza yerine giderken yaralandı

Sakarya'da traktörün devrilmesi sonucu ölen babasının acı haberini alan oğlu, olay yerine gelmek için kullandığı aracın devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

AA | 19.04.2018 - 07:11..
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Karasu ilçesinde, tarlada çalışan Halil Bayraktar (50), kullandığı traktörün devrilmesi nedeniyle altında kaldı. Çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Bayraktar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Babasını kaybettiği kaza yerine giderken yaralandı

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKIP DEVRİLDİ

Babasının kazada öldüğünü öğrenen Kadir Bayraktar, olay yerine ulaşmak için iş yerine ait servis aracıyla yola çıktı. Yuvalıdere Mahallesi mevkisinde Bayraktar, kullandığı aracın kontrolünden çıkıp devrilmesi sonucu yaralandı.

Sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayraktar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Baba Halil Bayraktar'ın cesedi ise incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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