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Babasını öldüren genç ile vur diyen annesine hapis cezası

Adana'da annesini döven babası av tüfeğiyle vuran genç ile 'vur' diyen annesi mahkemeye çıktı.

03.07.2017 - 12:13
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Geçen 2 Haziran'da 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda, uyuşturucu bağımlısı olan Levent Polat, eşi Canfes Polat'a "Mendil satın, peçete satın bana uyuşturucu parası bulun." diye bağırınca tartışma çıktı.

Babasını öldüren genç ile vur diyen annesine hapis cezası

OĞLU AV TÜFEĞİYLE VURDU

Canfes Polat'ın tepki göstermesi ve "Çocukların psikolojilerini bozuyorsun." demesi üzerine, Levent Polat eşini dövmeye başladı. Polat, kendisine engel olmak isteyen oğlu B.P.'ye de vurdu. B.P., av tüfeğini alarak babasına doğrulttu.

ANNESİ 'VUR' DİYE BAĞIRDI

Anne Canfes Polat'ın iddiaya göre "Ne duruyorsun sıksana..." demesi üzerine de ateş etti. Baba ölürken, anne - oğul tutuklandı.

Babasını öldüren genç ile vur diyen annesine hapis cezası

"OLAY GÜNÜ BABAM, ANNEMİ DÖVMEYE BAŞLADI"

B.P. babasının uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek savunmasında şunları söyledi:

"Olay günü babam annemi dövmeye başladı. Kardeşler olarak biz kapıya çıktık. Bağrışmaya komşular geldi babam annemi dövmeyi bıraktı. Komşular gittikten sonra babam evdeki av tüfeğiyle havaya ateş etti. Elinden av tüfeğini aldım, saklamak içim teyzeme götürüyordum. Bu sırada babam bana saldırınca tüfek yere düşüp ateş aldı."

Canfes Polat ise azmettirme suçunu kabul etmeyerek, oğluna engel olmak istediğini söyledi.

GENÇ ÇOCUĞA 24 YIL, ANNESİNE ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI İSTENDİ

Savcı, yaşı 18'den küçük olan B.P. hakkında yakın akrabayı öldürme suçundan 24 yıla kadar, Canfes Polat hakkında ise 'azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.

Babasını öldüren genç ile vur diyen annesine hapis cezası

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