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Babasının minibüsünü kaçıran çocuk 2 kez kaza yaptı

Karaman'da 13 yaşındaki C.Y., babasına ait minibüsü evlerinin önünden kaçırdıktan sonra 2 ayrı kazaya neden oldu.

DHA | 21.06.2018 - 06:12..
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Çeltek Mahallesi Hacı Ömer Kayserilioğlu Caddesi'nde meydana gelen olayda, C.Y. babasına ait 01 C 2473 plakalı minibüsü babasının haberi yokken evin önünden kaçırdı. 14 yaşındaki arkadaşı M.A.U. ile şehir turu yapan C.Y., Hacı Ömer Kayserilioğlu Caddesi'nde Harun Eren (39)'in kullandığı 70 FU 611 plakalı motosiklete çarptı.

Babasının minibüsünü kaçıran çocuk 2 kez kaza yaptı

MOTOSİKLETE ÇARPTI, KAÇARKEN YİNE KAZA YAPTI

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola fırlarken, C.Y. ise minibüs ile olay yerinden kaçmaya başladı. C. Y. kaçtığı kaza yerinin 100 metre ilerisinde yol ortasındaki refüjde bulunan bir ağaca çarparak durdu. Kazada C.Y. ve minibüste bulunan M.A.U. yaralandı. Çevredekilerin çağırdığı ambulans ile Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, 13 yaşındaki ehliyetsiz sürücü C.Y.'nin hastaneye girişi sırasında gülerek "Ağabey sen beni iyi çek" demesi dikkat çekti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Babasının minibüsünü kaçıran çocuk 2 kez kaza yaptı

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