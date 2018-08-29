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Babasının silahıyla oynarken kendini vurdu

İzmir'de 8 yaşındaki Muhammed Mustafa Çelik, oyun oynadığı babasının tabancasının ateş alması sonucu boynundan vurularak hayatını kaybetti.

DHA | 29.08.2018 - 05:20..
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Gündüz saatlerinde Bayındır ilçesi Demircilik Mahallesi Çınardere Sokak'ta meydana gelen olayda,  çiçek serasında çalışan Ali ve Derya Çelik çifti, işe giderken çocukları Muhammed Mustafa Çelik'i babaannesine bıraktı. Minik Muhammed, iddiaya göre babaannesinin evinde bulunan anahtarı gizlice alarak kendi evine gitti.

BABASININ SİLAHIYLA OYNARKEN BOYNUNDAN VURULDU

Burada, babasına ait olan ve ruhsatlı olduğu ileri sürülen tabancayla oyun oynamaya başlayan Çelik, silahın ateş almasıyla boynundan vuruldu. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, minik Muhammed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz çocuğun cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Babasının silahıyla oynarken kendini vurdu

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