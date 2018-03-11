Babasının son anda ipten aldığı genç hayatını kaybetti

8 Mart Perşembe saat 18.15’te Derviş Sarabil Caddesi’nde meydana gelen olayda, evde bilinmeyen bir nedenle bunalıma giren F.T. (17), kendini astı.

OĞLUNU GÖRDÜĞÜ ANDA MÜDAHALE ETTİ

Odaya giren babası oğlunu ipten alarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi burada yaptı.

2 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

İntihar teşebbüsünde bulunan genç, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

F.T., Atatürk Devlet Hastanesinde 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.