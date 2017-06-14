Babaya, öz kızına cinsel istismardan 9 yıl 4 ay hapis

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, sanık T.K., kızı F.K. ve avukatları hazır bulundu.

GİZLİ VİDEOLARI MAHKEMEYE VERDİ

F.K., 21 Mart'ta, babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Gizli olarak çektiği cinsel istismar görüntülerini de mahkemeye verdi.

F.K. son duruşmada şikayetinden vazgeçtiğini, babasına iftira attığını söyledi. Baba T.K. da suçsuz olduğunu söyleyerek, beraatini talep etti.

9 YIL 4 AY 15 GÜN HAPİS VERİLDİ

Duruşmada, F.K.'nin gizli olarak çektiği görüntüleri de izleyen mahkeme heyeti, sanığa öz kızına cinsel istismar suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.