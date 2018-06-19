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Bab'daki tarihi cami ve çarşı restore ediliyor

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen Bab ilçesindeki tarihi cami ve kapalı çarşı, Türkiye'nin desteğiyle restore ediliyor.

AA | 19.06.2018 - 10:28..
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Bab Yerel Meclisi Diyanet İşleri Sorumlusu Mahmud Akil Ebu Salih, Bab'ın tarihi hakkında bilgi verdi. Savaşta harabeye dönen cami ve kapalı çarşıda restorasyon çalışmaları başladı.

Bab'ın, Hz. Ömer zamanında fethedildiğini belirten Ebu Salih, Cami Kebir olarak bilinen Büyük Cami'nin 717 yılında yapıldığını söyledi.

Ebu Salih, ilçede 60 cami daha bulunduğunu, Türkiye Diyanet Vakfı desteğiyle 40'ının onarımının yapıldığını ve sıranın tarihi camiye geldiğini ifade etti.

Büyük Cami'nin restorasyonunun bir sene sürmesinin planlandığını dile getiren Ebu Salih, "Büyük Cami, DEAŞ ile çatışmalar sırasında zarar görmüştü. İnşallah tadilatı tamamlandıktan sonra tarihi dokusunu yeniden görebileceğiz." dedi.

Bab'daki tarihi cami ve çarşı restore ediliyor

RESTORASYONA TÜRK MÜHENDİSLER EŞLİK EDİYOR

Caminin restorasyonuna destek veren Türk firmasının yetkilisi Fayad Aslan, sütunlar, kubbeler, musluklar, şadırvanlar ve zarar gören her şeyin tadilatının yapılacağını bildirdi.

Fayad Aslan, caminin aslına uygun restore edileceğinin altını çizerek, "Minarenin taşları tek tek numaralandırılıp sökülecek. İhtiyacı olan taşların bakımı yapıldıktan sonra tekrar yerine konulacak. Kırılanlar için yeni taşlar üretilecek." ifadesini kullandı.

Bab'daki tarihi cami ve çarşı restore ediliyor

TARİHİ KAPALI ÇARŞI DA RESTORE EDİLİYOR

Beton ustası Mahmut Faris de "Tarihi dokusuna zarar vermeden tadilatını yapıyoruz. Şu an elimizde bulunan imkanlar çarşı yapılırken yoktu." dedi.

Ustalardan Hacı Ahmet Davil, uzun ömürlü olması için oval çatı yapmayı tasarladıklarını, 80 metrelik kısmın tadilatının bittiğini ifade etti. Çarşı esnafından Ebu Abdo ise kışın kar ve yağmurun, yazın sıcağın, işlerini etkilediğini, yeni yapının kolaylık sağlamasını umduklarını kaydetti.

Bab'daki tarihi cami ve çarşı restore ediliyor

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