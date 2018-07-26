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Babu'l Mendeb Boğazı'ndan petrol transferleri yasaklandı

Babu'l Mendeb Boğazı'ndan yapılan ham petrol transferleri geçici olarak durduruldu.

AA | 26.07.2018 - 02:40..
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DQ

Suudi Arabistan'a ait iki petrol gemisinin Kızıldeniz sularında Husilerin saldırısına uğramasının ardından Babu'l Mendeb Boğazı'ndan yapılan ham petrol transferleri geçici olarak durduruldu.

GÜVENLİK SAĞLANANA KADAR TRANSFER YOK

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, "Babu'l Mendeb Boğazı üzerinden yapılan tüm ham petrol transferi, buranın güvenliği sağlanıncaya kadar derhal ve geçici olarak durdurulacaktır." ifadesini kullandı.

Falih, Husilerin ham petrol gemilerine yönelik tehditlerinin, Kızıldeniz ve Babu'l Mendeb Boğazı üzerindeki uluslararası ticaret ve deniz taşımacılığını etkilediğini kaydetti.

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi ARAMCO da Babu'l Mendeb Boğazı güvenli hale gelinceye kadar tüm petrol nakliyatının acilen ve geçici olarak durdurulduğunu doğruladı.

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