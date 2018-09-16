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Bacağına demir kapının çubuğu saplandı

Zonguldak'ta evinin bahçesindeki duvardan demir kapının üzerine düşen Abdülkerim Çıvak'ın sağ bacağından giren demir, AFAD'ın yardımıyla çıkartıldı.

DHA | 16.09.2018 - 03:28..
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Çaycuma ilçesinde arkadaşlarıyla evinin önünde oynayan 9 yaşındaki Abdülkerim Çıvak, bahçe duvarının üzerine çıktı. Duvardan demir kapının üzerine düşen Abdülkerim Çıvak'ın sağ bacağına kapının demir çubuklarından biri saplandı.

Bacağına demir kapının çubuğu saplandı

Acı içinde kalan Abdülkerim Çıvak'ın bağırmasıyla gelen ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yardımıyla kapının bir bölümü kesildi.

Bacağına demir kapının çubuğu saplandı

AFAD DA DOKTORLARA YARDIM ETTİ

Abdülkerim Çıvak, kapının kesilen kısmıyla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Bacağına demir kapının çubuğu saplandı

Abdülkerim Çıvak için AFAD ve hastane doktorları  seferber oldu. AFAD'ın da katıldığı ameliyatla Abdülkerim'in bacağına saplanan demir çubuk kesilerek çıkartıldı.

Bacağına demir kapının çubuğu saplandı

Hayati tehlikesi bulunmayan Abdülkerim Çıvak'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bacağına demir kapının çubuğu saplandı

Bacağına demir kapının çubuğu saplandı

Bacağına demir kapının çubuğu saplandı

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