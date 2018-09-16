Bacağına demir kapının çubuğu saplandı

Çaycuma ilçesinde arkadaşlarıyla evinin önünde oynayan 9 yaşındaki Abdülkerim Çıvak, bahçe duvarının üzerine çıktı. Duvardan demir kapının üzerine düşen Abdülkerim Çıvak'ın sağ bacağına kapının demir çubuklarından biri saplandı.

Acı içinde kalan Abdülkerim Çıvak'ın bağırmasıyla gelen ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yardımıyla kapının bir bölümü kesildi.

AFAD DA DOKTORLARA YARDIM ETTİ

Abdülkerim Çıvak, kapının kesilen kısmıyla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Abdülkerim Çıvak için AFAD ve hastane doktorları seferber oldu. AFAD'ın da katıldığı ameliyatla Abdülkerim'in bacağına saplanan demir çubuk kesilerek çıkartıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan Abdülkerim Çıvak'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.