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Bacağına kene yapışan çiftçi hayatını kaybetti

Kayseri'de, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle hastaneye getirilen Nurettin Alakuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA | 04.06.2018 - 13:09..
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Kayseri'nin Özvatan ilçesinde çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk babası Nurettin Alakuş'un, 1 hafta önce tarlada çalıştığı sırada bacağına kene yapıştı.

KENEYİ ÇIKARDI

Kendi imkanlarıyla keneyi çıkaran Alakuş, ertesi gün yüksek ateş şikayetiyle Özvatan Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

KKKA şüphesiyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Alakuş, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, öldü.

Alakuş'un cenazesi, bugün Özvatan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

 


Bacağına kene yapışan çiftçi hayatını kaybetti

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