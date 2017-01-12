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Bacağından ısırılan AK Partili Balta olay anını anlattı

Genel Kurul'da yaşanan arbedede bacağından ısırılan AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, "yere düşen CHP'li ısırdı" dedi.

12.01.2017 - 16:41
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Bacağından ısırılan AK Partili Balta olay anını anlattı

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Meclis Genel Kurulunda Anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sürüyor. Dün akşam yaşanan olumsuz gelişmeler Genel Kurul Salonu’na yansıdı.

"YERE DÜŞEN CHP'Lİ ISIRDI"

TBMM Genel Kurulunda yaşanan arbedede bacağından ısırılan AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, CHP milletvekillerinin kürsüyü işgal ettiğini belirterek “Onların amaçları sadece kavga etmekti. Gerginliği azaltmak ve sakinleştirmek için araya girdim. Tam o sırada yere düşen bir CHP’li bacağımdan beni ısırdı” dedi ve AK Parti milletvekillerinin sözlü olarak CHP milletvekillerini uyardığını ifade etti.

"AŞILARIMIZI YAPTIRDIK"

Balta, milletvekili arkadaşının müdahalesiyle bacağını kurtardığını anlatarak, “Hastaneye gittik, bütün aşılarımızı yaptırdık. Bugün ifademizi verdik. Kim olduğunu söyleyemem şu anda” dedi.

Genel Kurulda ısırılan vekil: Aşılarımızı yaptırdık VİDEO

Bacağından ısırılan AK Partili Balta olay anını anlattı

"PLANLI OLARAK GELDİLER"

Balta, TBMM’de soruları cevaplayan Balta, Genel Kurulda istemedikleri olayların yaşandığını söyleyerek, üzüntüsünü dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı;

"4. madde görüşmelerinde gerginlik başladı. Oylar artarak devam ediyor. Her zaman millet iradesini tanımayan, darbelerden beslenen, vesayetten beslenen, bu milletin evlatlarına ‘göbeğini kaşıyan adam’ diyen Cumhuriyet Halk Partililer zihniyetinin temsilcileri, bilinçli, planlı olarak Meclis'e geldiler.

CHP Grup Başkanvekilinin bizim arkadaşımızı darp etmesi, kavganın içinde olması çok üzücü olay. Bizim aldığımız aile terbiyesi, parti disiplini, hem Sayın Başbakanımızın talimatları, hem grup başkanvekillerinin talimatları kesinlikle ‘Gerginliklerden uzak duracağız. Milletimize layık bir şekilde sadece ve sadece görevimiz millete hizmet etmek."

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