Brezilya’da kontrolü kaybedilen motosiklet devrildi. Sonrasıysa korkunç oldu.

KAMYON ÜZERİNDEN GEÇTİ

Seyir halindeyken kontrolünü kaybeden motosiklet sürücü yere düştü, sürüklendi. Ayağa kalkmaya çalışırken korkunç bir olay başına geldi. Öteki istikametten gelen bir kamyon, kör noktada bulunan kadını farkedemeyerek aracını sürdü. Kamyon kadın sürücünün üzerinden geçerek yolunda devam etti.

Bacaklarının üzerinden iki kamyon geçti VİDEO

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yere düşen kadın sürücünün bacaklarının üzerinden iki kamyon geçti. Olayda talihsiz kadının bir bacağı koparken, diğeriyse bir çok yerinden kırıldı. Kendinden geçen talihsiz kadın, olay yerine çağrılan ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin ise sürdüğü açıklandı.



