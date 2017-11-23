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BAE 100 yıl sonra Mars'a yerleşmeyi planlıyor

Birleşik Arap Emirlikleri, 2021 yılında uzay aracı göndermeyi planladığı Mars'a 100 yıl sonra insan yerleştirmeyi planlıyor.

23.11.2017 - 09:13
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BAE 100 yıl sonra Mars'a yerleşmeyi planlıyor

Körfezin petrol zengini ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Dubai'de gerçekleştirilen havacılık fuarında BAE'nin Mars'a göndermeyi planladığı "Umut" (hope) isimli uzay aracı büyük ilgi görüyor.

BAE 100 yıl sonra Mars'a yerleşmeyi planlıyor

BAE 100 yıl sonra Mars'a yerleşmeyi planlıyor İZLE

ARAP ÜLKELERİNDE BİLİM ADINA BİR İLK

Körfez ülkeleri daha önce sadece siyasi krizler ve mezhep çatışmaları ile gündeme geldi. Petrol zenginliklerine sahip olmalarına rağmen sadece yapılara yatırım yapan bu ülkelerdehemen hemen ilk defa bir bilim yatırımı yapılmış oldu.

2021 yılında Umut isimli uzay aracını Mars'a göndermeyi planlayan BAE, 100 yıl sonra da Mars'a insan göndererek kolonileşmeyi planlıyor.

BAE 100 yıl sonra Mars'a yerleşmeyi planlıyor

İLK ETAPTA İNCELEMELER YAPILACAK

Uzay aracının Mars’ın yörüngesine 2021’de girmesi bekleniyor. Bu tarih aynı zamanda ülkenin bağımsızlığının 50 yıl dönümü olması sebebiyle de önemli. Bir Arap ülkesi tarafından gerçekleştirilen ilk uzay projesi olan Umut için ekipler Colorado Üniversitesi ile birlikte çalışıyor.

BAE ekibinin bir diğer amacı da Mars’ta gerçekleşen kum fırtınalarını incelemek. Dünya’daki kum fırtınaları en fazla bir gün içinde sona ererken Mars’ta tek bir noktadan başlayan ve tüm gezegene yayılan kum fırtınaları görülebiliyor. Bu fırtınalar bazen günler hatta haftalar boyunca devam ediyor.

PROJE İÇİN DEV BÜTÇE

BAE Mars Görevi ekibinde 100 kişiye yakın sayıda çalışan var. yer alıyor. Amaç bu ekibi iki katına çıkarmak. Toplamda 5,44 milyar Dolar şimdiden bu görev için ayrıldı. Hedeflenen tarihte görevin gerçekleştirilmeye çalışılıyor.

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