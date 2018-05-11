BAE ABD'nin işaret ettiği İranlıları terör listesine aldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin 'terör destekçileri' listesine aldığı kişi ve kuruluşların, ABD tarafından yaptırım listesine eklenenlerle aynı olması dikkak çekti. Söz konusu kişi ve kuruluşların teröre finansal destek sağladıkları iddia edildi.

ABD'NİN İRAN KARARI HAREKETE GEÇİRDİ

Bu kapsamda, listeye eklenen kişi ve kuruluşların İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü ile yardımcılarına milyon dolarlar transfer ettikleri ileri sürüldü.

Haberde söz konusu kararın, BAE ile ABD arasındaki sağlam iş birliği neticesinde gerçekleştiği ifade edildi.

ABD Hazine Bakanlığından dün yapılan açıklamada, 6 kişi ve 3 kuruluşun Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım listesine eklendiği belirtilmişti.

Söz konusu 6 kişinin 3'ünün İran doğumlu olduğunun yer aldığı açıklamada, 3 kuruluşun da İran'da kayıtlı bulunduğu bilgisine yer verildi.