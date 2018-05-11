taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.381
USD
4,2352
EURO
5,0520
ALTIN
179,95
PETR
77,4400

BAE ABD'nin işaret ettiği İranlıları terör listesine aldı

Birleşik Arap Emirlikleri, İranlı bazı kişi ve kuruluşları "terör destekçileri" listesine aldığını açıkladı.

AA | 11.05.2018 - 00:28..
  1. Haberler
  2. Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nin 'terör destekçileri' listesine aldığı kişi ve kuruluşların, ABD tarafından yaptırım listesine eklenenlerle aynı olması dikkak çekti. Söz konusu kişi ve kuruluşların teröre finansal destek sağladıkları iddia edildi.

BAE ABD'nin işaret ettiği İranlıları terör listesine aldı

ABD'NİN İRAN KARARI HAREKETE GEÇİRDİ

Bu kapsamda, listeye eklenen kişi ve kuruluşların İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü ile yardımcılarına milyon dolarlar transfer ettikleri ileri sürüldü.

Haberde söz konusu kararın, BAE ile ABD arasındaki sağlam iş birliği neticesinde gerçekleştiği ifade edildi.

ABD Hazine Bakanlığından dün yapılan açıklamada, 6 kişi ve 3 kuruluşun Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım listesine eklendiği belirtilmişti.

Söz konusu 6 kişinin 3'ünün İran doğumlu olduğunun yer aldığı açıklamada, 3 kuruluşun da İran'da kayıtlı bulunduğu bilgisine yer verildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
BM'den İsrail ve İran'a uyarı
BM Genel Sekreter Antonio Guterres, İsrail ve İran'a "kışkırtıcı eylemlere son verin" çağrısı yaptı.
Trump: En çok aranan 5 DEAŞ lideri yakalandı
ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ’ın en çok arananlar listesinde bulunan beş elebaşının ele geçirildiğini açıkladı.
Merkel ve Macron'dan, İsrail ve İran'a çağrı
Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerini vurmasının ardından taraflara gerilimi düşürme çağrısında bulundu.
Trump-Kim görüşmesinin yeri ve tarihi belli oldu
ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un 12 Haziran'da Singapur'da görüşecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mete Yarar. Oyunları ekonomik baskı

Mete Yarar. Oyunları ekonomik baskı

0
BAE ABD'nin işaret ettiği İranlıları terör listesine aldı

BAE ABD'nin işaret ettiği İranlıları terör listesine aldı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM