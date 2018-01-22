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BAE Afrin operasyonuna tepkili

Türkiye'nin Afrin'e gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Operasyonu'na yönelik 'bazı' ülkelerin tepkileri belirginleşmeye başlıyor. Fransa, ABD, Mısır ve İran'ın ardından BAE'de operasyona tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 22.01.2018 - 09:40..
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BAE Afrin operasyonuna tepkili

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Türkiye'nin terörü bitirme misyonu ile El-Bab'dan başlattığı operasyon, Hatay sınırındaki Afrin'e kadar geldi. Üçüncü gününe girilen Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK'ya yönelik tepkiler belli başlı ülkelerden geliyor.

ABD, Mısır, Fransa, İran ve Almanya'dan endişe mesajları alan Harekat'a son tepki Körfez'den geldi.

BAE Afrin operasyonuna tepkili

OPERASYON'A KARŞI

BAE'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Afrin'de gerçekleştirilen operasyonun Arapların güvenliğine tehdit oluşturacağını belirtti.

BAE Afrin operasyonuna tepkili

Karakaş, “Afrin’i çevreleyen gelişmeler, Arap ulusal güvenliğini gerçekçi ve çağdaş bir temelde yeniden kurmanın ve onarmanın önemini bir kez daha doğrulamıştır, aksi taktirde birliğin olmaması durumunda Arap ülkeleri yol geçen hanı oluyor" dedi.

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