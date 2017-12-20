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BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'den küstah tweet

Bakan Zayed, Medine'yi İngilizlere karşı savunan Fahrettin Paşa'yı hırsızlıkla suçlayıp Erdoğan'ı hedef alan sözleri retweet etti.

Haber Merkezi | 20.12.2017 - 07:10..
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BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'den küstah tweet

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed, sosyal medya hesabından küstah bir tweet'i retweet etti.

"ERDOĞAN'IN DEDELERİNİN..."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın hemen tepki gösterdiği tweet'te, "1916 yılında Türk Fahri Paşa'nın Medinetü'l Münevvere halkının hakkına girdiğini ve onların mallarını çaldığını, onları kaçırdığını, Şam'dan İstanbul'a "Seferberlik" ilan ederek , Medine'deki el yazması eserleri çaldığını biliyor muydunuz? İşte Erdoğan'ın dedelerinin Müslüman Araplarla ilişkisi buydu." ifadelerine yer verilmişti.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'den küstah tweet

"ERDOĞAN'A SALDIRMAK YENİ MODA MI"

İbrahim Kalın, küstah paylaşımda bulunan bakana şu sözlerle tepki gösterdi: "Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Zayed'in Türklerle Arapları yeniden karşı karşıya getirmek isteyen yalanlarla dolu propagandayı yayınlaması bir utançtır. Fahreddin Paşa, İngiliz planlarına karşı Medine'yi cesurca savundu. Ne pahasına olursa olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırmak yeni moda mı?"

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'den küstah tweet

MEDİNE'Yİ İNGİLİZLERE VERMEDİ

1948 yılında hayatını kaybeden Fahrettin Paşa, 1. Dünya Savaşı sırasında Medine'yi İngilizlere teslim etmemek için 2 yıl 7 ay savaşmıştı. İngilizlere esir düşen Çöl Kaplanı lakaplı Fahrettin Paşa, kentteki el yazması eserleri çalmakla suçlandı.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'den küstah tweet

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