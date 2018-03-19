BAE Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye küstahlığı

Birleşik Arap Emirlikleri Dışilşeri bakanı Abdullah bin Zayed al Nahyan Türkiye karşıtı açıklamalarını sürdürüyor. Daha önce Medina müdafii Fahreddin Paşa'yı Araplardan para ve değerli yazmalar çalmakla suçlayan bakan, bu sefer de Türkiye'nin bölge ülkeler için tehdit unsuru olduğunu söyledi.





"TÜRKİYE ARAPLAR İÇİN TEHDİT"

Resmi temaslar için Mısır'a giden BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed al Nahyan, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin arından kameraların karşısına geçen Al Nahyan Türkiye'ye karşı olan çirkin tutumunu devame ettirdi.

Fahreddin Paşa konusundan sonra ilk kez Türkiye'yi diline dolayan Al Nahyan, bu sefer de Türkiye'nin Araplar için tehdit olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı; "Türkiye, İran ve İsrail Arap topraklarına karşı saldırgan tutumları nedeniyle bölge ve Araplar için tehlike arz ediyor" dedi.

FAHREDDİN PAŞA KÜSTAHLIĞI

Zayed, Türkleri 1916 yılında suç işlemekle suçlayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Iraklı bir Twitter kullanıcısının paylaşımını kendi Twitter sayfasında paylamıştı.



Arapça tweetde Fahri Paşa adında bir Türk subayının suç işlediği, Araplardan para ve değerli yazmalar çaldığı iddia ediliyordu.



