taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.777
USD
3,7796
EURO
4,6389
ALTIN
162,33
PETR
68,5500

BAE Katar'ı haritadan sildi

BAE, Fransa'dan isim hakkını satın alarak kurduğu Louvre Müzesi'ndeki bir haritada Katar'a yer vermedi.

AA | 19.01.2018 - 11:38..
  1. Haberler
  2. Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Fransa'dan isim hakkını alarak kurduğu Abu Dabi Louvre Müzesi'nde, komşusu Katar'ı müzenin çocuk bölümündeki "haritadan kaldırdığı" bildirildi.

Washington Institute isimli düşünce kuruluşunda yer alan Körfez uzmanı Simon Henderson imzalı bir makalede, özellikle son dönemde karşılıklı hava sahası ihlali gerekçesiyle tansiyonun yükseldiği Katar-BAE gerilimi ele alındı.

BAE Katar'ı haritadan sildi

ANLAŞMAYLA UYUŞMUYOR

Makalede, Abu Dabi'nin Paris'ten isim hakkı alarak kurduğu Louvre Müzesi'nin çocuk bölümünde kullanılan haritada "Katar'ın tamamen haritadan silindiğini" aktaran Henderson, müzede yapılan "bu görmezden gelmenin Fransa'nın BAE'ye sağladığı Louvre ismini kullanma anlaşmasıyla uyuşmayacağı" değerlendirmesinde bulundu.

LOUVRE MÜZESİNİN İSİM HAKKI

BAE'nin Fransa'nın en prestijli müzelerinden Louvre'a sadece isim hakkı için 520 milyon dolar ödediği aktarılmıştı. Abu Dabi'nin, "sanat kredileri, özel sergiler ve yönetim danışmanlığı" için Louvre yönetimine ek bir 747 milyon dolar ödeyeceği bilgisiyle müze, toplamda 1,3 milyar dolara yakın faturasıyla dikkati çekmişti.

İKİ ÜLKE ARASINDA GERİLİM

İki ülke arasında gergin seyreden siyasi ilişkilere, son günlerde eklenen karşılıklı hava sahası ihlali suçlamaları bölgedeki tansiyonu daha da yükseltmişti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.







YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmetçik Kut'ül - Amare final sahnesiyle büyüledi

Mehmetçik Kut'ül - Amare final sahnesiyle büyüledi

138
Kar yağışı Türkiye'de gece trafiğini felç etti

Kar yağışı Türkiye'de gece trafiğini felç etti

36
15 gün evli kalıp 4 yıldır süresiz nafaka ödeyen genç

15 gün evli kalıp 4 yıldır süresiz nafaka ödeyen genç

74
YPG Azez'de 2 hastaneye saldırdı

YPG Azez'de 2 hastaneye saldırdı

63
Kocaoğlu İzmir'deki su taşkınlarıyla ilgili konuştu

Kocaoğlu İzmir'deki su taşkınlarıyla ilgili konuştu

122
Ebru Yaşar'ın kıyafeti alay konusu oldu

Ebru Yaşar'ın kıyafeti alay konusu oldu

18
ABD ile Çin arasında ticaret savaşı sinyali verildi

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı sinyali verildi

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM