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BAE Televizyonu Türk dizilerini yayından kaldırıyor

Dubai merkezli MBC televizyon grubu, bünyesinde bulunan tüm kanallarda Türk dizilerinin gösterimini durdurma kararı aldı.

Haber Merkezi | 05.03.2018 - 09:36..
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BAE ile Türkiye arasında yaşanan kriz, medyaya da yansıdı. BAE'nin krizi giderek tırmandırdığı gerilim ortamında Dubai merkezli MBC televizyon kanalının Türk dizilerinin yayınlarını durdurma kararı aldı.

BAE Televizyonu Türk dizilerini yayından kaldırıyor

MBC GRUP KARARI DOĞRULADI

MBC, grup bünyesinde yer alan tüm kanallara talimat göndererek ikinci bir emre kadar Türk dizilerini yayından kaldırmalarını istedi. Konuya ilişkin açıklama yapan grup sözcüsü kararı doğrularken, buna kimin ve neyin sebep olduğuna ilşkin de bir sebep sunmadı.

Sözcü, şu ana kadar altı dizinin bu karar kapsamında yayından kaldırıldığını ifade etti.BAE Televizyonu Türk dizilerini yayından kaldırıyor

"KALİTELİ ARAP DİZİLERİ"

Konuya ilişkin BBC'ye açıklama yapan MBC sözcüsü Mazen Hayek, "MBC de dahil olmak üzere birçok Arap ülkesinde Türk dizilerinin yayından kaldırılmasına yönelik bazı medya gruplarını ilgilendiren bir karar alındı" dedi.

MBC Sözcüsü Hayek ayrıca, alınan kararın kendileri için "daha kaliteli özel Arap dizileri yaratma" fırsatı sunabileceğini vurguladı.

KALDIRMA KARARINA TEPKİ

Şimdilik MBC konuya ilişkin sebebini açıklamasa da, kararın politik nedenlerden alındığı oldukça açık bir şekilde görülüyor. Zira MBC grup bünyesinde bulunan televizyonlarda yayınlanan Türk dizileri, kanalların en çok izlenen yayınları arasında yer alıyor.

Oldukça büyük bir ilgiyle takip edilen Türk dizilerinin kaldırılması kornusunda karar alan MBC grubuna Araplardan da tepkiler geliyor. İzlediği popülerdizilerin kaldırılmasına öfkelenen izleyiciler, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

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