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BAE, Yemen'de 20 binden fazla mayını etkisiz hale getirdi

Yemen'in batı kıyılarına Husiler tarafından yerleştirilen, büyük bölümü İran yapımı 20 binden fazla mayının etkisiz hale getirildiğini belirtildi.

AA | 14.03.2018 - 13:25..
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE silahlı kuvvetlerine bağlı birlikler, son 8 ayda Yemen'in batı kıyı bölgelerine döşenmiş 20 binden fazla mayın ve patlayıcıyı etkisiz hale getirdi.

BAE, Yemen'de 20 binden fazla mayını etkisiz hale getirdiFotoğraf: Arşiv

MAYIN TEMİZLEME EĞİTİMİ

Ordu birliklerinin ayrıca Yemen hükümetine bağlı Halk Direniş Güçleri'nden 65 kişiye, toprakların mayınlardan temizlenmesi alanında eğitim verdiği ifade edildi.

İRAN YAPIMI

Mayınların yüzde 90'ının İran yapımı olduğu belirtilen haberde, tespit edilen patlayıcıların kontrollü şekilde, güvenli bir yerde imha edildiği aktarıldı.

Ayrıca, Husilerin mayınları, sivilleri dikkate almadan, tarım arazileri, yollar ve yerleşim alanlarına rastgele yerleştirdiği vurgulandı.

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