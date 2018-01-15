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BAE’de Katar Şeyhi'ne gözaltı skandalı

Katar Emirlik ailesinin üyesi olan Şeyh Abdullah’ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gözaltına alındığı iddia edildi.

İHA | 15.01.2018 - 13:28..
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Şeyh Abdullah bin Ali El Sani, bir video görüntüsü yayınlayarak BAE’nin başkenti Dubai’de isteği dışında tutulduğunu, kendisine bir şey olması halinde bundan Şeyh Muhammed’in sorumlu olduğunu söyledi.

Şey Abdullah, konuşmasında açık olarak belirtmemesine rağmen içinde bulunduğu durumdan sorumlu olarak Dubai’nin Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’i işaret ettiği kaydedildi.

"KATAR'DA ESİRİM"

Şeyh Abdullah'ın, sosyal medyada oldukça yayılan video görüntüsünde "Halen Abu Dabi’deyim. Şeyh Muhammed’in misafiriydim. Artık bir misafir değilim, bir esirim” dediği kaydedildi. Şeyh Abdullah konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bana ülkeden ayrılmamam söylendi. Bana herhangi bir şey olmasından Katar halkının sorumlu tutulmasından korkuyorum. Bana bir şey olursa Katar halkı bundan sorumlu değildir."

KATAR'DAN TAKİPTEYİZ AÇIKLAMASI

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lulua al-Hater basına yaptığı açıklamada Katar Devleti'nin durumu yakından takip ettiğini, BAE ile olan ilişkilerin kesik olması sebebiyle Şeyh Abdullah’ın içinde bulunduğu durumun tespit edilmesinin zor olduğuna dikkat çekti. Hater, ablukacı ülkelerin, uluslararası kurallar ve anlaşmaları ihlal eden benzer davranışlar sergilediklerine daha önce de şahit olduklarını söyledi.

BAE’DEN AÇIKLAMA

BAE Dışişleri Bakanlığı da, Şeyh Abdullah’ın ülkede rızası dışında tutulduğu iddiasını reddetti. BAE’nin dışişleri bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada ise, "Katarlı Şeyh Abdullah bin Ali El Sani’nin BAE’ye kendi isteğiyle ve Katar hükümetinin verdiği rahatsızlık vermesi sebebiyle geldiği ve BAE’de kaldığı sürede kendisine gösterilen sıcak karşılama ve ağırlamadan memnun olduğunu" söylediği kaydedildi. Açıklamada, Şeyh Abdullah’ın hareket sınırlılığı olmadığı ileri sürüldü.

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