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BAE'den İstanbul'a gelen özel jet düştü

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen özel jetin İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde düştüğünü duyuruldu. Jette bulunan 11 kişinin öldüğü aktarıldı.

AA | 11.03.2018 - 19:12..
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BAE'den İstanbul'a gelen özel jet düştü

Bir holdinge ait TC-TRB kuyruk numaralı özel jet Birleşik Arap Emirlikleri'nden kalktıktan sonra İstanbul'a gelirken İran'ın Kuzey hava sahasında radardan kayboldu.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Daha sonra jetin düştüğü tespit edildi. Jette 2 pilot, 1 hostes, 8 yolcu bulunduğu öğrenildi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlığı, İran hava sahasında Türk jetinin düştüğüne dair bilgileri teyit etti. Jetin Başaran Holding'e ait olduğu belirtildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya açıklama yapan Kiyar ilçesi Kriz Masası Müdürü Kademali Merdani, 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

BAE'den İstanbul'a gelen özel jet düştü


BEKARLIĞA VEDA PARTİSİNE GİTMİŞLERDİ

Jette Hüseyin Başaran’ın kızı Mine Başaran ve 7 kız arkadaşının bulunduğu belirtildi. Mine Başaran’ın kız arkadaşlarıyla Dubai’ye bekarlığa veda partisine gittiği ve dönüşte korkunç kazanın yaşandığı ifade edildi.

BAE'den İstanbul'a gelen özel jet düştü

Mine Başaran'ın sosyal medya hesabından son paylaşımı

BAE'den İstanbul'a gelen özel jet düştü

BAE'den İstanbul'a gelen özel jet düştü

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