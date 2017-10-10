BAE'den Katar'a Dünya Kupası teklifi

Associated Press haber ajansı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) üst düzey emniyet yetkilisi Dahi Kalfan'ın Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaktan vazgeçmesi durumunda Katar'la diplomatik krizin sona ereceğini söylediğini aktardı.

ÜST DÜZEY EMNİYET YETKİLİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Habere göre, BAE üst düzey emniyet yetkilisi Dahi Kalfan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eğer Dünya Kupası Katar'dan çıkarsa, Katar'la kriz sona erer" dedi.

İLK KEZ BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPILIYOR

Kalfan'ın bu açıklamasıyla Katar'ı boykot eden ülkelerden bir yetkili ilk kez, krizin sona ermesiyle 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası turnuvasını ilişkilendirmiş oldu.

Katar'dan ise BAE'li yetkilinin ilginç talebine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn 5 Haziran'da, terörizmi desteklediği gerekçesiyle Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmiş ve ambargo uygulamaya başlamıştı.