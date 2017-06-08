taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.978
USD
3,5229
EURO
3,9532
ALTIN
144,78
PETR
47,8400

BAE'den Katar'a Türkiye ve İran tehdidi

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'ın 'Türkiye ve İran'dan yardım talep etmesinin', krizde 'yeni bir trajik sayfa açabileceğini' söyledi.

08.06.2017 - 22:11
  1. Haberler
  2. Gündem

asd

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Katar'ın 'Türkiye ve İran'dan yardım talep etmesinin', krizde 'yeni bir trajik sayfa açabileceğini' söyledi.

Gargaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Katar'ı ayrıca krizi tırmandırmakla suçladı.

"KAFASI KARIŞIK KARDEŞ ÜLKE…"

Gargaş, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Kafa karıştıran, kafası karışmış kardeş ülkenin krizi tırmandırması ve 2 Arap olmayan ülkeden yardım talep edip, bir tanesinden de askeri koruma istemesi, krizde yeni bir trajik ve komik sayfa açabilir."

"ÇIKIŞ YOLU YENİ BİR SÖYLEMDEN GEÇİYOR"

Dış ülkelerden yardım istemenin krize çözüm oluşturmayacağını savunan Gargaş, Katar'ın 'krizi tırmandırmak' yerine 'akılla' davranmasını dilediğini ekledi: "Katar'a rasyonel davranıp kibir ve inattan vazgeçmesi için yeniden çağrıda bulunuyoruz. Krizi tırmandırmanın yararı yoktur, dış ülkelerin yardımı nedeniyle güçlenmiş hissetmek de bir çözüm oluşturmaz. Çıkış yolu, şeffaf ve dürüst olan yeni bir söylemdir."

"KRİZİN EN TUHAF KISMI…"

Gargaş, krizin en 'tuhaf' kısmının, 'kardeş ülkenin' kimlerle taraf olmasında olduğunu da vurguladı: "Bir İranlı, Türk, Hamas, devrimci, siyasi ideolog, Müslüman Kardeşler ve biz Arap Körfezi kardeşini girdiği yoldan çevirmeye çalışıyoruz."

KATAR'A TÜRK ASKERİNİN KONUŞLANDIRILMASI

Dün TBMM Genel Kurulu'nda alınan kararla, Katar'a Türk askerinin konuşlandırılması kararı alınmıştı.

İlginizi Çekebilir
Al Jazeera siber saldırı altında
Katar merkezli El-Cezire, web sitesi ve sosyal medya platformları dahil tüm sistemlerinin saldırı altında olduğunu açıkladı.
Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'a istenen ceza belli oldu
FETÖ/PDY'nin mülkiyedeki yapılanmasının deşifre edilmesine ilişkin yürütülen ilk soruşturma tamamlandı.
Şehit annesinin yürek yakan feryadı
Şehit oğlunun tabutunun uçaktan indirildiğini gören acılı anne, "Ben seni uçakla mı gönderdim, taksiyle gönderdim" diye feryat etti.
HDP'li vekil geçmişini unutarak dokunulmazlıkları sordu
Tutuklu HDP'li vekiller nedeniyle sitem eden HDP'li Kerestecioğlu, İsmail Kahraman'ın cevabıyla sessizliğe büründü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zehra Çilingiroğlu sigara içerken görüntülendi

Zehra Çilingiroğlu sigara içerken görüntülendi

158
Türkiye'nin Katar'a asker göndermesi Twitter'ın gündeminde

Türkiye'nin Katar'a asker göndermesi Twitter'ın gündeminde

268
Gezicilerin boykot çağrısı Arabistan'da

Gezicilerin boykot çağrısı Arabistan'da

273
Bingöl'de PKK mühimmatları ele geçirildi

Bingöl'de PKK mühimmatları ele geçirildi

59
Ekmeleddin İhsanoğlu'nu Meclis'te kimse dinlemedi

Ekmeleddin İhsanoğlu'nu Meclis'te kimse dinlemedi

163
Arda Turan'ın annesi: Oğlumu linç etmek istiyorlar

Arda Turan'ın annesi: Oğlumu linç etmek istiyorlar

162
Katar'dan Türkiye açıklaması

Katar'dan Türkiye açıklaması

249
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM