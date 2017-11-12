BAE'den Kolombiya'ya 45 milyon dolarlık destek

Kolombiya Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; Santos, BAE ziyaretinin ilk gününde Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü.

45 MİLYON DOLAR VERECEKLER

Görüşmenin ardından açıklama yapan Santos, BAE’nin Kolombiya’daki çatışma sonrası dönem ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasının uygulanmasında kullanılacak 45 milyon dolarlık destek vereceğini duyurdu.

Heyette yer alan Kolombiya Devlet Başkanlığı Uluslararası İşbirliği Ajansı (APC) Direktörü Sergio Londono da Ortadoğu ülkeleri arasında şimdiye kadar en yüksek yardımı BAE’nin yaptığını vurgulayarak, söz konusu meblağın çatışmadan en çok etkilenen yerleşim birimleri için harcanacağını kaydetti.

İSPANYOLCA EĞİTİMİ

Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin ise ülkesinin BAE’de İspanyolca eğitim çalışmaları yürüteceğini duyurdu.

Birçok ülkede bu eğitim faaliyetlerini yürüttüklerini ve Kolombiya’nın “iyi” İspanyolca konuşulması ile tanındığını hatırlatan Holguin, BAE’deki eğitim çalışmalarının Ocak 2018 itibarıyla başlayacağını ifade etti.

Holguin, ayrıca “tamamen çöl olan BAE’nin” Kolombiya’daki çöl bölgesi Guajira’da yatırımlarda bulunması için çalışma yürüttüklerini aktardı.