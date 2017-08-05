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BAE'li elçiden büyük densizlik

Mail adresi hacklanan BAE,ABD büyükelçisi Yusuf Uteybe'nin bir gazeteciye attığı hadsiz Türkiye e-postaları ortaya çıktı.

05.08.2017 - 10:39
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Mail adresinin  hacklenmesiyle Yusuf Uteybe'ye ait elektronik postaların ele geçirilerek basınla paylaşılmasının ardından, Uteybe'nin, Mail hesabından Türkiye ile ilgili çirkin ifadeler kullandığı attığı ortaya çıktı.

Büyükelçi'nin Nisan ayı içerisinde New York Times köşe yazarına yazdığı bir mailde haddini aşarak"Türkiye veya Katar'a yemek bile organize ettirmem o karara dahil etmem" dediği ortaya çıktı.

BAE'li elçiden büyük densizlik

KATAR KRİZİNİN ÖNEMLİ AKTÖRLERİNDEN

Katar krizinin başlamasından çok önemli bir rol oynayan Yusuf Uteybe,  ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kuschner aracılığıyla, ABD'nin Katar krizine yönelik tutumunda etki sahibi olduğu iddia ediliyor.

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