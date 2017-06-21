BAE'li işadamı Suwaidi, Bodrum'da

Birleşik Arap Emirlikleri'nde inşaat, petrol, petrokimya ve enerji konularında lider konumunda bulunan Bin Jabr Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Saeed Bin Jabr Al Suwaidi, oğlu Mansur Bin Jabr Suwaidi, gelini ve yakınları ile birlikte bu sabah, Bodrum'a geldi.

60 METRELİK YÜZEN SARAY

200 milyon dolar değerindeki, 60 metrelik yüzen saray 'Queen Mavia'yla Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan kente gelen aile, yat Bodrum Limanına giremeyince Karaada açıklarına demirledi.

150 BİN DOLARA 4 HALI ALDILAR

Sabah zodyak botla Bodrum'un Yalı Mahallesi'ndeki iskeleden karaya çıkan Suwaidi'nin yakınları, VIP araçlarla Mumcular Mahallesi'ndeki bir halı atölyesine gitti. Suwaidi'nin yakınlarının 40'ar metrekarelik el dokuması ve kök boya kullanılarak bir yılda yapılan 4 halıya 150 bin dolarlık ödeme yaptıkları öğrenildi. Saeed Bin Jabr Al Suwaidi'nin ise yatın üzerinden Bodrum'u izlediği zaman zaman kitap okuduğu görüldü.





































