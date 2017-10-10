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BAE'li şeyhin yatı Bodrum'a demir attı

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Al Nahyan ailesinin üyesi Şeyh Abdullah'ın yatı 700 bin liralık yakıt aldı.

10.10.2017 - 15:44
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Kitara Adası'ndan Bodrum'a bu sabah gelen 115 metre uzunluğunda ve 300 milyon Dolar değerindeki 'Pelorus' isimli yat, kentte günün konusu oldu. Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'a ait olduğu belirtilen yat, Bodrum Mantar Burnu'ndaki Gemi Yanaşma İskelesi'ne demirledi.

YATA, 700 BİN TL'LİK AKARYAKIT YÜKLENDİ

Yata, tankerlerle toplam 316 ton akaryakıt takviyesi yapıldı. Yaklaşık 700 bin TL'lik akaryakıt alan yata, yiyecek ve içecek de alındı.

BAE'li şeyhin yatı Bodrum'a demir attı

İÇİNDE HELİKOPTER PİSTİ VE SİNEMA SALONU VAR

İçinde 4 ayrı motoryat, 3 zodyak bot, 3 yüzme havuzu, 1 spor merkezi, helikopter, mini denizaltı, sinema salonu, su sporları merkezi ve özel savunma sistemi bulunan yatta 46 personelin bulunduğu belirtildi.

BAE'li şeyhin yatı Bodrum'a demir attı

MAVİ YOLCULUĞA ÇIKACAK

Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın, ailesi ve yakınlarıyla birlikte bu gece yarısı ya da yarın Bodrum'a özel jetiyle gelerek, mavi yolculuğa çıkacağı öğrenildi.

BAE'li şeyhin yatı Bodrum'a demir attı

BAE'li şeyhin yatı Bodrum'a demir attı

BAE'li şeyhin yatı Bodrum'a demir attı

BAE'li şeyhin yatı Bodrum'a demir attı

BAE'li şeyhin yatı Bodrum'a demir attı

BAE'li şeyhin yatı Bodrum'a demir attı

BAE'li şeyhin yatı Bodrum'a demir attı

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