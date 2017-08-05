BAE'nin Washington elçisinin Türkiye düşmanlığı

Elektronik posta adresinin ele geçirilmesinden bu yana birçok rezaleti ortaya çıkan Birleşik Arap Emirlikleri Washington Büyükelçisi Yusuf Uteybe'nin Türkiye hakkındaki düşmanca düşünceleri ortaya çıktı.

Yusuf Uteybe'ye ait elektronik postaların ele geçirilerek basınla paylaşılması, BAE'nin Türkiye'ye olan düşmanlığını ortaya koydu.

Daily Sabah'tan Ragıp Soylu'nun haberine göre Büyükelçi Uteybe Nisan ayı içerisinde New York Times köşe yazarına yazdığı mailde haddini aşarak 'Türkiye veya Katar'a yemek bile organize ettirmem o karara dahil etmem' dediği ortaya çıktı.

BAE'NİN RÜŞVETÇİ ELÇİSİ

Sızdırılan elektronik postalar BAE'nin, Ortadoğu'da güç haline gelen Türkiye hakkındaki hazımsızlığını gözler önüne serdi. Aynı zamanda Uteybe'ye ait sızdırılan diğer elektronik postalarda Amerikan düşünce kuruluşlarına rüşvet verdiği ve Malezya'da hortumlanan devlet fonuna ortak olduğu belirtilmişti.

TÜRKİYE HAZIMSIZLIĞI

Geçtiğimiz aylarda ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin 15 Temmuz hain darbe girişimine finansal destek sağladığı ortaya çıkmıştı.



Öte yandan geçtiğimiz hafta bir televizyon programına çıkan Yusuf Uteybe, BAE, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır ve Bahreyn'in ilerleyen yıllar içerisinde Ortadoğu'da 'laik' hükümetler kurmak istediğini söylemişti. Ancak ABD'li uzmanlara göre ise Washington yönetimi Batı yanlısı olduğu sürece otokrat rejimleri desteklemekte bir çekince görmüyor. BAE'nin büyükelçisi Uteybe'ye göre ülkesinin bölgedeki hakimiyetini baltalayanlardan biri laik anayasal düzene sahip Türkiye.

Ele geçirilen elektronik postalardan başı bir hayli ağrıyan Yusuf Uteybe ABD'nin eski dışişleri Bakanı Hillary Cliton'a başkanlık kampanyası esnasında yazdığı maillerde seçimle başa gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Mısır'da kendi halkını katledip askeri darbeyle başa geçen Sisi ile karşılaştırmış ve Erdoğan'ı otokratik hale gelmekle suçlamıştı.