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Bafelyon Dağı'ndaki terör kampı görüntülendi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan stratejik öneme sahip Bafelyon Dağı'nda terör örgütü YPG/PKK'nın eğitim kampı olarak kullandığı alan ile yer altı sığınağı görüntülendi.

AA | 06.03.2018 - 11:55..
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TSK'nin 20 Ocak'ta hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de, YPG/PKK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) desteğiyle başlattığı harekat başarıyla sürüyor.

Harekat kapsamında 4 Mart'ta teröristlerden temizlenen Bafelyon Dağı'nda YPG/PKK'nın eğitim kampı olarak kullandığı görüntüledi.

EĞİTİM KAMPI OLARAK KULLANIYORLARDI

Teröristlerin Kilis'in karşısındaki Burseya ve Darmık dağlarının paralelindeki hakim tepeye savaş uçakları ve top atışlarından korunmak amacıyla tüneller, beton kuleler, siperler ve barınma alanları inşa ettikleri bölgeyi eğitim kampı olarak kullandıkları ortaya çıktı.

Bafelyon Dağı'ndaki terör kampı görüntülendi ViDEO

Bafelyon Dağı'ndaki terör kampı görüntülendi FOTO GALERİ

Bafelyon Dağı'ndaki terör kampı görüntülendi

LABİRENTİ ANDIRAN YER ALTI SIĞINAĞI İNŞA ETMİŞLER

Mehmetçik, harekat kapsamında savaş uçakları ve top atışlarıyla yerle bir edilen terör kampına 100 metre mesafede, tepenin batı yamacındaki ormanlık alanda 10 metre derinliğe kazılmış çok sayıda odası bulunan yer altı sığınağı tespit etti.

Komandolar tarafından aranan ve labirenti andıran yer altı sığınağında çok sayıda yaşam malzemesi ile buranın yapımında kullanılan gereçler bulundu.

Bafelyon Dağı'ndaki terör kampı görüntülendi

TERÖRİSTLERİN SAKLANDIĞI SIĞINAK

Yan uzantılarıyla yaklaşık 400 metre uzunluğa sahip sığınağa elektrik hattı döşendiğinin tespit edildiğini belirten güvenlik kaynakları, özellikle hava bombardımanı ve top atışları yapıldığı sırada teröristlerin burada gizlendiğini söyledi.

YPG/PKK'lı teröristlerin Bafelyon Dağı'nda çok sayıda uzun siper oluşturduğuna işaret eden güvenlik kaynakları, örgüt mensuplarının bu kampı uzun süredir kullandığını belirtti.

Güvenlik kaynakları, bölgenin ele geçirilmesinin birliklerin ilerleyişini hızlandıracağını vurguladı.

Bafelyon Dağı'ndaki terör kampı görüntülendi

Bafelyon Dağı'ndaki terör kampı görüntülendi

Bafelyon Dağı'ndaki terör kampı görüntülendi

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