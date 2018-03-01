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Bagajda bıraktığı 565 bin TL'si çalındı

Bodrum'a ev almak için giden ve araçtan indiği sırada parasını otomobilinde bırakan Murat Özboyacı soyuldu.

DHA | 01.03.2018 - 06:22..
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İzmir'den 3 arkadaşıyla Bodrum'a giden ve ev almak için 565 bin TL nakiti yanında taşıyan Murat Özboyacı'nın araçta bıraktığı paraları çalındı.

Bagajda bıraktığı 565 bin TL'si çalındı


PARAYI BAGAJDA BIRAKIP YEMEĞE GİTTİ

Evi alacakları 565 bin TL’yi de nakit olarak yanlarındaki sırt çantasında getiren Özboyacı’nın, satıcının vazgeçip gelmemesi üzerine yapacakları alım-satım işlemi iptal oldu.

Öğle saatlerinde tapu müdürlüğünün yan tarafındaki sokağa 34 ZK 6412 plakalı otomobilini park eden Özboyacı, arkadaşlarıyla parayı otomobilin bagajına bırakarak yemeğe gitti.

Bagajda bıraktığı 565 bin TL'si çalındı VİDEO

Bagajda bıraktığı 565 bin TL'si çalındı

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ GECEYİ EMNİYETTE GEÇİRTTİ

Yemekten döndüklerinde de otomobili kontrol eden Özboyacı, paranın içinde bulunduğu sırt çantasının bagajda olmadığını fark etti. Özboyacı ve arkadaşları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, otomobilde parmak izi incelemesi yaptı.

Öte yandan, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülen Özboyacı ve arkadaşlarının, çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesiyle yaklaşık 8 saattir emniyette oldukları öğrenildi.

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